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Куда пропал телеканал «Че»?

Куда пропал телеканал «Че»?

«С недавнего времени пропал телеканал „Че“ который работал в аналоговом режиме и попытки поиска в интернете и на телевизоре не дали ответа. Другие каналы в аналоговом формате все еще доступны и хотелось бы узнать что произошло. Получается канал „Че“ прекратил работу в нашей области?» — спрашивает пользователь reallook.

 

Как рассказали в Комитете по печати региона со ссылкой на Тульский областной радиотелевизионный передающий центр, трансляция канала временно прекращена.

Вещатель ЗАО «ТВ Дарьял» временно прекратил аналоговую эфирную трансляцию сигнала телеканала «Че» на частоте 24 ТВК.

Сроки прекращения вещания — с 1 ноября по 29 декабря 2020 года.

 

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Автор: Администрация Myslo
вчера, в 13:34 +1
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