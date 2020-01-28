Что делать, если цена товара на кассе оказалась выше, чем на ценнике?

«Недавно в магазине столкнулась с неприятной ситуацией. Брала товар – на ценнике одна цена, на кассе оказалась другая. Продавец говорит, мол, случилось подорожание и не успели поменять ценник. Я смирилась, но вообще, мне кажется, так быть не должно. В этом магазине так часто бывает, наверняка продавцы специально идут на такую уловку! Как правильно поступать в такой ситуации? Вероника, Тула».

На вопрос читательницы ответили в Роспотребнадзоре по Тульской области.

– Согласно законодательству о защите прав потребителей, продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о цене товара.

Однако, нередко при покупке товара в магазине возникает ситуация, когда цена на товар, указанная на ценнике, не соответствует цене на кассе.

Статья 10 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей, как и Гражданский кодекс, обязывает магазин информировать покупателя о достоверной цене товара.

На что имеет право потребитель, заметив несоответствие цены на ценнике и в чеке? Он вправе потребовать:

вернуть ему уплаченные деньги в полном объеме,

если покупка уже состоялась, продать ему товар по стоимости, указанной на имеющемся ценнике.

При выявлении несоответствия цен на ценниках и чеках рекомендуем придерживаться следующего алгоритма.

1. Зафиксируйте информацию о цене, размещенную на ценнике

Фиксация потребуется для использования в качестве доказательства в случае возникновения спора с продавцом. Для фиксации информации о цене товара:

сфотографируйте ценник;

в присутствии свидетелей пригласите представителя продавца к месту размещения ценника товара, чтобы зафиксировать разницу в ценах между чеком и ценником.

2. Предъявите претензию продавцу

Сразу после покупки потребуйте у кассира пригласить уполномоченного представителя продавца предъявите ему претензию.

В случае отказа в удовлетворении устной претензии, предъявите продавцу письменную претензию.

При отказе продавца в удовлетворении претензии покупатель вправе обратиться в суд.

Для продавцов, по вине которых потребителям приходиться покупать товары по более высокой стоимости, чем указана на ценнике, предусмотрена административная ответственность в виде штрафов. Наказать могут как должностное лицо, так и торговую компанию.

За предоставление недостоверной информации о цене товара КоАП РФ предусмотрены следующие штрафы (ч.1 ст. 14.8):

500-1000 руб. – для должностных лиц-нарушителей;

5-10 тыс. руб. – для юридического лица (магазина).

Однако если контролирующий орган усмотрит в действиях персонала умышленный обман покупателей, торговую точку и ее сотрудников могут наказать по статье – 14.7 КоАП РФ.

В этом случае штрафы будут больше (п.1):

3-5 тыс. руб. – для граждан;

10-30 тыс. руб. – для ответственных (должностных) лиц;

на юридических лиц от 20-50 тыс. руб.

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