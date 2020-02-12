Странный диагноз: вывих зуба – такое бывает?

«Услышал краем уха диагноз — „вывих зуба“. Что за ржач! Разве такое бывает? Вывихнуть можно руку, ногу. А зуб?» — неожиданный вопрос задает наш подписчик Валерий.

Отвечаем: такой диагноз есть. Стоматологи говорят, что вывих зуба – это смещение коронки в лунке из-за травмы. Чаще всего страдают передние зубы, клыки. Пытаться вправить зуб самостоятельно не стоит, с этим лучше справится врач.

Почти всегда вывих зуба имеет травматический характер: грыз орехи или открывал зубами бутылку, ударился, получил хук в челюсть. Часто диагноз вывих зуба ставят маленьким детям, которые вечно где-то падают.

Вывих зуба лечат. При полном вывихе сохранить зуб можно попытаться в ближайшие полчаса после травмы. При неполном шансов больше.