Где и как оспорить кадастровую стоимость недвижимости?

На вопрос читателей отвечают специалисты Управления Росреестра по Тульской области.

Заявители, считающие кадастровую стоимость «завышенной», могут оспорить ее в суде или в Комиссии по рассмотрению споров, созданной при Управлении Росреестра по Тульской области (далее — Комиссия).

Физическим лицам первоначальное обращение в Комиссию не является обязательным, а юридическим лицам вначале необходимо обратиться именно в Комиссию.

В состав Комиссии входят представители Управления Росреестра по Тульской области, филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Тульской области, Министерства земельных и имущественных отношений по Тульской области и Национального совета по оценочной деятельности.

Чтобы оспорить кадастровую стоимость заявителям необходимо подать заявление в Комиссию, приложив следующие документы:

выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости;

нотариально заверенную копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости;

документы, подтверждающие недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его кадастровой стоимости, в случае, если заявление подается по основанию недостоверности указанных сведений;

отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, составленного на бумажном носителе, а также подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в форме электронного документа, в случае если заявление подается по основанию установления в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости.

Заявление о пересмотре кадастровой стоимости рассматривается Комиссией в течение одного месяца. В 2019 в случае принятия Комиссией положительного решения величина налога изменится с 2017 года в связи с изменениями, внесенными в Налоговый Кодекс РФ.

По состоянию на 01.10.2019 в Комиссию поступило 569 заявлений. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года количество поступивших в Комиссию заявлений увеличилось на 139 (на 01.10.2018 года было подано 430 заявлений).

По 144 заявлениям приняты решения об определении кадастровой стоимости в размере рыночной, что составляет 30,84% от общего количества рассмотренных заявлений.

Вся необходимая информация, связанная с перечнем документов и т. д., имеется на официальном сайте Росреестра rosreestr.ru в подразделе «Кадастровая оценка» раздела «Деятельность» (Главная/Деятельность/Кадастровая оценка/Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости/ Информация о работе комиссий по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, перейдя во вкладку Тульская область).

Непосредственно с заявлением необходимо обращаться по адресу: г. Тула, ул. Сойфера, д. 20а, кабинет 102.

В случае возникновения вопросов по оспариванию кадастровой стоимости можно позвонить по тел. (8472) 77−33−18.