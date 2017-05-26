Можно ли отказаться от права собственности на землю?

В «Росреестре» говорят, что можно. И поясняют, как это сделать.

Действующим законодательством Российской Федерации закреплено, что если собственник земельного участка не использует земельный участок, то он может отказаться от такого земельного участка.

Для отказа от права собственности на земельный участок необходимо обратиться в орган регистрации прав с заявлением о таком отказе.

Право собственности на такой земельный участок будет прекращено с даты государственной регистрации прекращения указанного права.

К указанному заявлению необходимо приложить правоустанавливающий документ на земельный участок либо документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельную долю. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если право собственности на эти земельный участок или земельную долю ранее было зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.

Обращаем Ваше внимание, что при государственной регистрации прекращения права собственности на земельный участок или земельную долю вследствие отказа от такого права сразу же осуществляется государственная регистрация права собственности субъекта Российской Федерации или муниципального образования, на территории которого расположен такой земельный участок.

Если же бывший собственник передумает и захочет вернуть «отказной» земельный участок, то сделать это будет невозможно.

Для приобретения права собственности на такой земельный участок необходимо будет обратиться в орган власти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, за выкупом.