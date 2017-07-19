Как снять ограничение на объект недвижимости?

- Приставы арестовали мое имущество. Теперь арест снят, приставы говорят, что теперь дело за Росреестром. Как туда обратиться? Что для этого нужно? Валерий Черных, Новомосковск.

На вопрос читателя отвечает помощник руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области Елена Делимова.

– Одним из оснований для наложения ограничений на сделки с недвижимым имуществом могут быть вступившие в законную силу решения арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Суд или уполномоченный орган, наложившие арест на недвижимое имущество или установившие запрет на совершение определенных действий с недвижимым имуществом либо избравшие залог недвижимого имущества в качестве меры пресечения, направляют в орган регистрации прав в течение трех рабочих дней заверенную копию акта о наложении ареста.

Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости ограничение права пользования имуществом.

Основанием для наложения ареста могут быть постановления судебных приставов-исполнителей, а также постановления руководителей налоговых и таможенных органов о наложении ареста на недвижимое имущество налогоплательщиков.

Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, исполнение обязанности по уплате налогов и сборов может обеспечиваться, в том числе, и наложением ареста на имущество налогоплательщика. Арест не означает, что гражданин может потерять недвижимость. Накладываемые ограничения призваны прежде всего стимулировать к погашению задолженности.

Поступление в Росреестр документов о наложении ареста на недвижимое имущество является основанием для государственной регистрации ограничения права. При этом запись о наложении ограничения делается без заявления правообладателя и без уплаты государственной пошлины.

Правообладатель уведомляется о проведении государственной регистрации ограничения права регистрирующим органом в течение пяти дней с момента регистрации ограничения.

Уведомление составляется на официальном бланке органа, осуществляющего государственную регистрацию прав, и подписывается государственным регистратором прав.

В уведомлении содержится информация об органе, документ которого послужил основанием для государственной регистрации ограничения, а также подразделение данного органа, наложившего запрет. В данное подразделение и необходимо обратиться за разъяснениями по вопросу наложения ареста на имущество.

Основанием для погашения в Едином государственном реестре недвижимости (далее — ЕГРН) записи об аресте объекта недвижимого имущества является судебный акт, вынесенный судебным органом в установленном порядке, иной документ, изданный государственным органом, наделенным полномочиями по наложению и (или) отмене таких ограничений прав. После поступления в регистрирующий орган документа об отмене обеспечительных мер запись об аресте в ЕГРН погашается.