Куда пожаловаться, если на почте задерживают посылку?

Тулячка Дзинтра Васильева около недели не могла получить посылку из Эстонии, которая всё это время находилась в отделении «Почты России» на ул. Верхняя Краснослободская, 23-б в Туле.

— По треку отслеживания узнала, что бандероль доставлена в отделение почты 2 октября. На следующий день я пошла, чтобы забрать ее. Отсидела очередь, но специалист сказала, что посылка еще не отсортирована, и прийти за ней нужно попозже. Вернулась на почту 8 октября, и снова отсидела очередь. Но мне сказали, что и сейчас посылка не отсканирована. А значит нужно пойти туда второй раз. Я пенсионерка, ходить до почты мне тяжело, не говоря уже о долгом ожидании. Хотела решить проблему, позвонила на горячую линию почты. Сказали, что дадут ответ в течение 30 дней! Это издевательство. Куда еще можно пожаловаться на работу отделения?

Myslo попросил прокомментировать ситуацию управление федеральной почтовой связи Тульской области:

— УФПС Тульской области сообщает, что проблема с выдачей почтового отправления клиенту в отделении связи на ул. Верхняя Краснослободская возникла в связи с техническим сбоем при обработке почтовых отправлений. В настоящее время неполадки устранены. Посылка доставлена клиенту бесплатно на дом 10 октября.

Напоминаем, что клиенты Почты России могут заказать доставку мелких пакетов на дом, позвонив по номеру телефона справочной службы УФПС Тульской области: 8−929-072−02−02. Стоимость услуги 100 руб.

Куда пожаловаться на работу отделения Почты России?

Обращение по качеству оказания услуг в отделении почтовой связи можно оформить на странице www.pochta.ru/claim, оставить в мобильном приложении, либо оформить непосредственно в отделении Почты России.

Претензионное заявление по российским и международным отправлениям можно оформить на странице www.pochta.ru/claim, при условии подтверждения личности через ЕСИА (портал Госуслуг).

В случае отсутствия регистрации на портале Госуслуг бланк претензионного заявления на розыск отправления по России или международного отправления, заполненный в электронном виде, можно распечатать и подать в отделении Почты России.

Консультацию по услугам и работе почтового отделения можно получить, позвонив на федеральный номер Почты России 8 (800) 100-00-00. На региональном уровне обращение можно направить на электронный адрес приемный УФПС Тульской области office-R71@russianpost.ru или по номеру телефона справочной службы УФПС Тульской области 8 (929) 072−02−02.