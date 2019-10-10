Что делать, если из-за скачков электричества сгорела бытовая техника?

В редакцию Myslo обратились жители тульской пятиэтажки на ул. Болдина, 110-а. Они рассказали, что с 3 по 6 октября в их доме были перебои с подачей электроэнергии.

– Мы сидели без света весь вечер пятницы: раз пять включали и включали , в ночь с субботу на воскресенье всю ночь электричество также включалось и включалось. А в воскресенье вечером мы снова сидели в темноте, рассказывает Ольга Орлова. – По телефону горячей линии ТГЭС нам каждый день говорят, что ведутся работы, предлагают отключить электроприборы. И если, например, без телевизора мы можем обойтись какое-то время, то отключить холодильник на 4 дня просто невозможно. Что нам делать? И кто возместит ущерб за испорченную бытовую технику?

В АО Тульский городских электрических сетях Myslo пояснили, что 3 октября на ул. Болдина, 110-а было аварийное отключение энергоснабжения. Это случилось из-за порыва линии сторонней организацией, делающей ремонт в одном из соседних домов. Последствия аварии были устранены в короткие сроки, энергоснабжение дома восстановлено.

По некоторым данным, сейчас дом подключен по резервным сетям. Переподключение на основные будет незаметно для жителей.

Кто будет возмещать ущерб за испорченную технику?

Юрист Евгений Черников:

– Согласно ст. 15 Гражданского кодекса, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков. По общим правилам ответственность за причиненный ущерб несет лицо, которое этот ущерб причинило.

В данной ситуации с гражданско-правовой точки зрения, вероятнее всего ущерб был причинен в следствии действий электросетей. Содержание электросетей осуществляет АО «Тульские городские электрические сети».

Обеспечение безопасной и бесперебойной работы электросетей – это их обязанность, а не обязанность кого-либо еще. Следовательно и претензию о нарушении своих обязанностей, повлекших причинение ущерба верно будет предъявлять именно собственнику электросетей.