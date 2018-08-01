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Нужно ли согласие супруга на продажу квартиры?

Нужно ли согласие супруга на продажу квартиры?

Необходимо ли представление согласия супруга при отчуждении имущества?

На вопрос отвечает Помощник руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области Елена Борисовна Делимова.

Согласно п. 1 ст. 34 Семейного Кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Режим совместной собственности супругов действует, если брачным договором не установлено иное.

Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов необходимо согласие другого супруга.

В случае, если такое согласие не представлено на государственную регистрацию перехода права, орган регистрации обязан сделать в Едином государственном реестре недвижимости отметку об отсутствии необходимого в силу закона согласия третьего лица, которая сохраняет свое действие в течение всего срока актуальности зарегистрированного права собственника и отражается в выписке из ЕГРН.

Следует иметь в виду, что Управление Росреестра по Тульской области проведет государственную регистрации перехода права по сделке об отчуждении имущества при отсутствии согласия супруга, но такая сделка может быть оспорена в судебном порядке.

Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 18:00 0
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