Что делать, если ваши фото незаконно используют в интернете?

В комментариях к одному из материалов Myslo пользователь портала maxavto71 задал вопрос: «Как быть, если сделанные вами фотографии используют в интернете в коммерческих целях? Допустим производитель фотографирует свои изделия и размещает их на коммерческой основе в паблике. Но кто-то ворует фотографию и ставит ее у себя для реализации своего аналогичного продукта. Как можно нагнуть наглецов?».

Евгений Черников, юрист Myslo:

– Если любая сделанная вами фотография используется без разрешения (с любой целью) – это всегда нарушение, за которое предусмотрена гражданско-правовая ответственность. За это можно потребовать компенсацию от 10 000 рублей до 5 000 000 рублей. Если фотография используется в коммерческих целях – это основание требовать в суде бОльшую сумму в указанных выше рамках.

Если же воруют фотографии продаваемых изделий для коммерческих пабликов, есть масса способов привлечь к ответственности нарушителя. Во-первых, нужно отстаивать право на фотографию: требовать прекратить нарушение, выплатить компенсацию и т. д.

Во-вторых, сами изделия – тоже представляют собой объекты интеллектуальной собственности (например, художественные предметы прикладного искусства, украшения, картины). То есть в этом случае и сами предметы будут самостоятельным объектом защиты, и за нарушение прав на них можно требовать отдельную компенсацию.

Кроме того, подобное незаконное использование интеллектуальной собственности также нарушает Федеральный закон «О защите конкуренции». Пресечь это можно, обратившись в Федеральную антимонопольную службу.

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