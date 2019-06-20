блоги
блоги
Регистрация
Спрашивали? Отвечаем!
Как оформить два дома на небольшом земельном участке?

Как оформить два дома на небольшом земельном участке?

Отвечают специалисты филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Тульской области

 

Можно ли на земельном участке, который невозможно разделить ввиду небольшой площади, построить два дома и оформить на каждый право собственности?

Случаи, когда на одном небольшом земельном участке построены два дома, встречаются часто. Например, в одном доме живут родители, в другом — молодая семья.

Действующим законодательством не предусмотрено прямого запрета на возведение второго индивидуального жилого дома на одном земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Поэтому в случае, если земельный участок, находящийся в долевой собственности двух лиц, не может быть реально разделен, правообладатели могут заключить в письменной форме соглашение о порядке пользования земельным участком, согласно которому стороны соглашения договариваются о возведении каждым из них своего индивидуального жилого дома на свои собственные средства.

Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех её участников, а если согласие не достигнуто, — в судебном порядке.

Кроме того, важно, чтобы при строительстве индивидуальных жилых домов были соблюдены градостроительные нормы и правила, в том числе минимальные отступы от границ соседнего участка, максимальная высота строения и т. д. В противном случае такая постройка может попасть под категорию самовольной, а также привести к спорам с соседями.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 11:38 0
Новая нога не выросла, а группу инвалидности поменяли. Это законно?
Новая нога не выросла, а группу инвалидности поменяли. Это законно?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.