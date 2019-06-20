Как оформить два дома на небольшом земельном участке?
Отвечают специалисты филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Тульской области
Можно ли на земельном участке, который невозможно разделить ввиду небольшой площади, построить два дома и оформить на каждый право собственности?
Случаи, когда на одном небольшом земельном участке построены два дома, встречаются часто. Например, в одном доме живут родители, в другом — молодая семья.
Действующим законодательством не предусмотрено прямого запрета на возведение второго индивидуального жилого дома на одном земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства. Поэтому в случае, если земельный участок, находящийся в долевой собственности двух лиц, не может быть реально разделен, правообладатели могут заключить в письменной форме соглашение о порядке пользования земельным участком, согласно которому стороны соглашения договариваются о возведении каждым из них своего индивидуального жилого дома на свои собственные средства.
Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по соглашению всех её участников, а если согласие не достигнуто, — в судебном порядке.
Кроме того, важно, чтобы при строительстве индивидуальных жилых домов были соблюдены градостроительные нормы и правила, в том числе минимальные отступы от границ соседнего участка, максимальная высота строения и т. д. В противном случае такая постройка может попасть под категорию самовольной, а также привести к спорам с соседями.