Руководитель Калужской региональной общественной организации «Город Надежды» для детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов Екатерина Петрова рассказала о работе организации, как родилась идея создать организацию и планах на будущее. В организации ждут новых ребят на направление для детей до трех лет.

– Расскажите, чем занимается ваша организация и в чем ее особенность?

– Наша организация занимается поддержкой детей с особенностями развития и их родителей. Организацию создали родители этих детишек, они сами развивают их в различных направлениях, работают в организации зачастую на волонтерской основе. В этом ее особенность, потому что мы больше делаем даже не для своего ребенка, а для других детей, тем самым помогая семьям.

– Как появилась идея создать общественную организацию «Город Надежды»?

– 10 лет назад в нашей семье родился ребенок с синдромом Дауна, когда ему было три годика, у меня была идея создать центр помощи детям с особенностями развития, так я познакомилась с мамами, у которых тоже были такие идеи, и, объединившись, мы создали организацию.

– Чем вы занимались до создания организации?

– До создания организации я работала менеджером по персоналу в Москве, в крупной организации в течение 4 лет, после этого я вышла замуж и переехала в Калугу. В Калуге работала в этой же сфере – обслуживающей компании завода Volkswagen.

– Как создание «Города Надежды» изменило вашу жизнь?

– Сильно изменило, приходится вкладывать не только временной ресурс, но и душевный, моральный. Было время, когда я хотела отказаться от этого, потому что я являюсь не только руководителем, но и детским психологом и дефектологом. То есть я могла выбрать много жизненных путей, но поняла что дороже денег то, что ты приносишь много пользы.

– Какие программы в «Городе Надежды» есть для детей?

– У нас есть несколько направлений. Есть направление творческое, где ребята танцуют, рисуют, учатся музыке, театральному искусству, спортивное направление, где есть плавание, роллер-спорт, горные и беговые лыжи, скалодром, то есть программы, которые улучшают не только физическое состояние, но и воздействуют на общее развитие. Так же у нас есть социально-бытовое направление. Дети занимаются рукоделием, делают свечи. У нас есть не только детишки, но и молодые люди с особенностями для которых тоже есть программы, чтобы они могли себя занять.

У нас так много направлений, потому что мы работаем под запрос, то есть родители говорят, что нам хотелось бы позаниматься «тем-то», чтобы ребенок был занят какое-то время, соответственно стараемся найти что-то, развивать программы, чтобы ребята получали необходимые условия.

– Есть ли сейчас какие-то планы на дальнейшее развитие организации?

– Да, конечно, есть очень много планов. Мы пишем всевозможные проекты, участвуем в конкурсах. В основном стараемся развить то, что у нас уже есть, сейчас у нас будет открываться новое большое помещение, там у нас будут танцы, театр. В течение какого-то времени будет скалодром для ребят, которые будут заниматься скалолазанием. Это ближайший план. В дальнейшем, конечно, хочется укреплять то, что мы уже имеем. Ждем новых родителей и детишек, чтобы развивать направление, которое у нас пока «страдает», так как мало желающих попасть, это направление для детей до трех лет, у нас таких мало в организации.

– Если бы одно ваше желание исполнилось, что бы вы пожелали?

– Если говорить про глобальные вещи, это конечно утопия, но чтобы все были счастливы. Если говорить про желание, которое можно осуществить, то мне хотелось бы провести две-три недели со своей семьей где-то далеко, не думая о работе.

Автор: Екатерина Мазурова