Откровения beauty-эксперта: как продавать свои курсы за 50 тысяч?

Отсутствие клиентов, маленький заработок, выгорание... Как справиться с этим, рассказала эксперт, наставник Алиса Мушкарина.

– Алиса, расскажите для начала, как Вы попали в бьюти-индустрию? Почему именно эта сфера?

– Я наткнулась на видео, где визажист красит себе брови. И меня это очень заинтересовало. Как раз в тот период (с 2016 по 2017 год) вошли в моду графические брови. И я тоже захотела научиться их рисовать. Так и начался мой путь в «бровиста» в этой сфере.

– С какими трудностями на начальном этапе столкнулись во время своей работы?

–Отсутствие заработка и клиентов. Первые мои брови стоили всего лишь 300 рублей. После прохождения базового курса обещали пропиарить, поддержать (салон, где было обучение), но в итоге ничего этого не произошло. Очень долгое время работала в убыток себе.

Только когда накопила на повышение квалификации, разобралась, как грамотно продавать свои услуги в онлайн пространстве, началась «плотная клиентская запись».

– Сталкиваетесь ли вы с выгоранием из-за своей профессиональной деятельности? Если да, то как справляетесь с этим?

– Бывало такое состояние, что не хотела этим заниматься. Раздражали неблагодарные клиенты. Но внутри меня всегда было ощущение, что это моё и я не хочу никуда отсюда уходить. Девочки, которые прибывают сейчас в таком состояние! Побольше отдыхайте и меньше нервничайте. Выстраивайте себе стратегию продвижения (без неё сейчас никуда) либо самостоятельно, либо с помощью эксперта, и у вас всё обязательно получится!

– Сколько Вы прошли обучений и были ли среди них неэффективные? Важно ли специалистам проходить постоянное обучение в бьюти-сфере?

– Точно не могу сказать, так как ежемесячно чему-то учусь. Когда я проходила курсы повышения квалификации, многие из них не несли никакой новой информации для меня. Поэтому да, неинтересные были. И все-таки всем специалистам нужно постоянно обучаться, потому что в бьюти-сфере нужно следить за «трендами» и «идти в ногу» с ними.

Когда сама начала обучать девушек, я продавала базовые курсы за 10-14 тысяч рублей. Очень хотела поднять цены, но у меня был очень развит «синдром самозванца». В то время считала, что никто у меня не купит этот курс даже за 14 тысяч. В моей голове постоянно возникали мысли – «это очень высокая цена для обучения», «я сама мало знаю». Страх ушел после работы со своим наставником. На данный момент мои курсы стоят от 50 тысяч рублей. И берут их намного лучше и больше, чем те курсы за минимальную цену.

– Можете поделиться опытом работы в найме?

– Когда только отучилась на базовом курсе, несколько недель проработала в салоне, где происходило обучение. Заработная плата была очень низкой, я получала копейки. Позже ушла оттуда и начала работать на себя. Сейчас я обучаюсь на заочном отделении (направление «Реклама и связи с общественностью). У нас была летняя практика, где мной заинтересовалась одна компания. Предложили работу за 40 тысяч в месяц с 9 до 18 пять дней в неделю. Я отказалась – эту сумму любимым делом сейчас заработаю меньше чем за сутки. Уже не представляю себе, что на кого-то работаю.

– Как считаете, начинающим специалистам в beauty сфере нужно для начала поработать в найме или стоит сразу же начинать работу исключительно на себя, нарабатывая свою клиентскую базу?

– Когда человек окончил базовый курс, у него есть две дороги. Путь наименьшего сопротивления – пойти работать в салон, где тебе предоставят клиентов. Там тебе не нужно самостоятельно развивать социальные сети, в общем ничего самому не придётся делать. Ты просто выполняешь свою работу.

Если всё-таки захочешь работать на себя, то стоит уже с самого начала активно развивать все свои социальные сети (оттуда большое количество клиентов может прийти), звать моделей (для того, чтобы набить руку, приобрести необходимый опыт). В начале ты будешь уходить только в минус. Но при упорной работе будет колоссальный прогресс, если ты в самом начале не сдашься.

Сегодня очень важно уметь грамотно продавать свои услуги в онлайн пространстве, мало иметь просто красиво оформленный аккаунт. В первую очередь люди идут покупать ту или иную процедуру у людей, поэтому очень важно транслировать свой life content, а не только демонстрировать свою экспертность. С помощью этих и многих других инструментов вы развиваете лояльность и доверие клиентов по отношению к вам. Именно этому я и учу на своих курсах.

– Почему вы решили стать наставником и как к этому пришли?

– Этого не было в моих планах… Все произошло в моменте. Накануне нового года я поняла, что достигла пика в своей профессиональной деятельности. Я стала узнаваема в своём городе, у меня большое количество клиентов, заработок на тот момент уже составлял более ста тысяч рублей. Это уже был потолок в финансах для Новомосковска. И я понимаю, что уже стоит уходить в наставничество.

– В чем заключается разница между базовым обучением, повышением квалификации и наставничеством?

– Базовое обучение – это необходимый багаж знаний, «теоретическая основа». Повышение квалификации – это когда специалист «чувствует, что хочет обучиться другим методикам», научиться выполнять свою работу намного лучше, чем это было до этого. На повышение квалификации нужно приходить исключительно после базового курса. Наставничество - это построение «некого маршрута» для продвижения себя и своих услуг. Тут уже нет никакой теории по вашему направлению. Здесь только про стратегии, которые помогут закрыть ваши потребности. Люди приходят на наставничество с различными целями. Например: повысить свой чек на услуги, привлечь новых клиентов (из различных ресурсов), разработать какой-нибудь свой онлайн продукт и т.д.

– Для кого Вы можете стать наставником?

– Для всех специалистов в бьюти-сфере. Это могут быть визажисты, мастера маникюра, косметологии. Раньше могла взять всех, сейчас прошу пройти анкетирование, чтобы понимать, готов ли человек к моему наставничеству или нет. Многие начинающие специалисты думают, что я «волшебница». Они надеются только на меня: что только благодаря моим усилиям у них появится полная клиентская запись, миллион подписчиков. Но без усилий со стороны ученицы ничего не получится. Я даю знания, передаю свой опыт, а они в свою очередь должны выполнять все мои рекомендации, а не говорить «этого я делать не буду, то мне не нравится, другое вообще не эффективно».

Я – первый бьюти-эксперт в Новомосковске, который сделал бесплатный тест драйв профессии бровист. Моё оффлайн мероприятие посетило более 30 девушек. В последствие 70% из них приобрели у меня обучения по бровям в этот же день! Я выступала в роле спикера на «марафоне для бровистов», мои трансляции смотрело более 4000 тысяч подписчиков. Также я заключила договор с салоном красоты, где веду курсы повышения квалификации бровистам.

– Сколько вы можете заработать за один свой рабочий день?

– Нет какой-то определенной суммы, всегда всё по-разному. Если это «клиентский день», то я могу принять больше 6 девушек. Обычная покраска бровей стоит у меня от 1100 рублей. Но в основном все клиентки делают у меня дополнительно к этой процедуре: либо ботокс, либо ламинирование, либо прореживание бровей. И тут уже стоимость увеличивается в разы. Если же это «учебный день», то я могу провести один базовый курс и консультацию по наставничеству. А иногда бывают дни, когда есть и обучение, и наставничество, и клиенты.

– Большая ли конкуренция в бьюти-мире?

– Конкуренции в индустрии красоты вообще нет. Как говорится – на каждого клиента свой мастер.

– Какой совет вы можете дать начинающим специалистам в сфере beauty?

– Не сравнивайте «своё начало с чьей-то серединой». Всегда помните: «Где страх-там и рост». Никогда ничего не бойтесь. И у вас обязательно все получится!

Автор: Татьяна Полухина