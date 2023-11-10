Андрей Вох. 30 лет спустя

Когда-то Андрей Вох приезжал в Тулу по приглашению журналиста, редактора «Слободы», «МК» и «КП» в Туле Алексея Дрыгаса. Это было более 30 лет назад. Тогда творческие люди часто собирались вместе, читали свои стихи, пели песни… Вскоре после этого Андрей Вох перестал давать концерты и играть квартирники. Поэтому его выступление в Туле 3 ноября было уникальным.

Именно на таких «домашних» концертах происходит свидание зрителей с музыкой и прямое живое общение музыканта со слушателем. Для аудитории это серьёзный «магнит», ведь можно запросто поговорить с артистом, задать вопросы и узнать его как человека. А для артиста это определённый вызов, ведь в квартире нет закулисья, а концерты играют в акустике, практически без аппаратуры. Голос и гитара. Тут гитар было две. Воху аккомпанировал гитарист Дмитрий Ашуров.

— Андрей Владимирович, спустя 30 лет Вы возвращаетесь на сцену. А в чём причина вашего ухода?

— Причин подобных решений, особенно в 90-х году, всегда больше одной. И я не скажу вам какой-то одной категоричной причины. Но я дам вам один краткий ответ и один развёрнутый. Краткий ответ: у меня были серьёзные религиозные «завихрения». Но это субъективная причина. А объективная: дело в том, что я родом из Свердловска (Екатеринбурга), а вся наша первая власть была оттуда.

Был такой человек-Бурбулис (он был первым человеком при Ельцине). И мы с ним имели удовольствие познакомиться. После одного моего концерта на какой-то конференции, он позвал меня к себе на разговор. И в результате нашего «собеседования» я понял, что нас (рок-музыкантов) используют. Рок-музыкантов, по сути, для развала социалистической системы и страны. Я просто понял, что не хочу быть шурупиком в чужой игре, в чужом механизме. Ну ещё на меня было наложено табу на ТВ, в 1988 году уже, и меня туда никто не пускал. Ну и Бог не дул в мои паруса, так скажем.

— Что вы чувствуете сегодня, вернувшись на сцену квартирника? Какие проекты у вас запланированы?

— Это не возвращение, между нами говоря, это скорее прощальное турне. Я вряд ли буду возвращаться. Нельзя влить новое вино в старые меха. Я буду продолжать писать и, как Бог даст, выступать. Но возвращаться полностью не собираюсь. Меня больше всего сейчас интересует наш проект на YouTube. Он называется: «Андрей Вох — песни забвения». Его мы будем развивать. Пока он ещё хромает в плане видеороликов. Но мне кажется, что это перспективнее, чем гастролировать. Ну и в моём возрасте это уже нагрузка- отыгрывать концерт в 1,5 часа.

— Какая из ваших песен больше всего отражает вас?

— Нет, одной песни нет. Это невозможно. Практически все они отражают какие-то мои грани. Возможно, песня «Звук» наиболее показательна. Там первые два куплета автобиографичны.

— Помимо того, что вы музыкант, вы ещё и художник. Расскажите немного о своём творчестве.

— Да, я ещё и художник. И за всю свою жизнь, не могу сказать точно, но где-то около 500 картин написалнаписал. И в каждой свой почерк. Например, была такая картина, называлась «Генералы нефтяных войн». Я её написал, совершенно не зная с какой «бодяги» она мне в голову пришла. Там такие отрубленные головы, на головах шляпы, на шляпах натюрморты, с них спадает виноград, вино льётся, и они летят над горами. А через два месяца началась чеченская война… Вот. Понимайте сами…

— Кем вы ощущаете себя больше? Художником или музыкантом?

— Я ощущаю себя поэтом. Я не музыкант, я скорее певец.

— Безусловно, творчество — важная часть в вашей жизни. А что кроме творчества важно для вас важно?

— Для меня очень важно взаимоотношение человека с его внутренним духовным миром. Это и есть самое главное, над чем человек должен работать.

— Что для вас музыка?

–Я не музыкальный человек. Я могу, допустим, не слушать её. И у меня нет музыки- это сопровождение текста. И для меня изначально вся русская рок-музыка интересна, поскольку я вижу в ней форму трансформации поэзии Серебряного века.

— Какой совет бы дали себе в прошлом?

— У меня есть несколько советов, которые бы я себе дал. Я бы не стал уезжать из Екатеринбурга (Свердловска). Этот совет бы я себе дал. А другой совет, к сожалению, личный. Поэтому я не могу его озвучить.

— Какая фраза является для вас ключевой в жизни?

— «Надейся на лучшее, готовься к худшему. Всё равно победишь». Чем бы я ни занимался в жизни, я всегда достигал вершин. Поэтому эта фраза меня всегда сопровождает.

Квартирник был отыгран. Он завершился общим фото. Таким настоящим, с искренними улыбками. Зрители не спешили уходить. Они ещё долго сидели, общались друг с другом и с Андреем Владимировичем, смеялись, ели фирменный «квартирный» суп, просто наслаждались завершением вечера.

А для меня этот вечер стал особенным. Ведь я впервые побывала на квартирнике. Смогла пообщаться с артистом, услышать живое пение. Это непередаваемые эмоции.

Андрей Владимирович Вох (настоящая фамилия Вохмянин) один из первых рок-бардов России. Родился в Свердловске. Начал писать песни с 1978 года. Свой первый магнитный альбом записал в 1983 году. С 1990 года не выступает с концертами. Его музыкальный стиль определен, как бард — рок и шансон. Помимо этого Вох — живописец и реставратор, член Международной Федерации художников ЮНЕСКО и Творческого Союза художников России.

Текст: Валерия Патефонова (1-й курс кафедры журналистики ТулГУ);

Фото: Вероника Богунова (1-й курс кафедры журналистики ТулГУ).

В рамках проекта «Тула — культура без афиш».