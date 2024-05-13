Купите правильную воду для кофе!

Под одним из прошлых постов, где я рассказывал про приготовление кофе в турке и посоветовал использовать помимо хорошего кофе правильную воду, был комментарий по типу: Да, да, конечно все дело в воде. И вы не поверите, но да, именно в ней! Поэтому сегодня я расскажу зачем нужно использовать правильную воду при приготовлении кофе и проведу небольшой эксперимент.

Немного химии

Взаимодействие воды с кофе, по сути химический процесс и то как он протекает зависит от свойств веществ, участвующих в нём. В данной ситуации вода является растворителем и от ее состава зависит то, сколько веществ она сможет в себя вобрать. То есть: если в воде много разного рода веществ, она не сможет вобрать в себя достаточно или напротив, если их будет слишком мало — вберет в себя слишком много и кофе получится слишком ярким. А вбирать в себя есть что, ведь в кофе содержатся: кофеин (очевидно), тригонеллин, фруктоза, эфирные масла и разного вида простые и сложные кислоты. И это только то, что помню я. На самом деле химический состав кофе крайне обширен. Так какая же вода нужна для того, чтобы раскрыть вкус кофе?

Правильная вода

Итак, правильная вода должна быть:

Без цвета и запаха TDS от 75-100. — TDS- это общее количество минералов в воде и по сути основной параметр, по которому мы будем проводить опыт, так как для того, чтобы измерить другие параметры типа количества кальция или калия в воде нужны более узкоспециализированные приборы, а прибор для измерения минерализации воды как раз у меня под рукой.

Вот и всё из того, на что мы сегодня будем обращать внимание, но если кому-то интересно, то вот какие параметры еще должны быть у идеальной воды: кальций 51-68 мг/л, натрий 10 мг/л, pH от 6.5-8. Дисбаланс каждого из них определенным образом влияет на вкус конечного продукта, но, настолько углубляться в это мы не будем. Информацию о содержании этих элементов можно найти на этикетке и выглядит она примерно так:

Что купил я на тест?

Для теста я зашел в ближайший магазин и взял 4 самых распространенных марки воды + взял немного обычный воды из автомата, находящегося неподалеку от магазина.





Как я писал выше — нам нужна вода с минерализацией не больше 100.

Итак, поехали по результатам измерений:

Сенежская:

Вода из автомата:

Аква минерале:

Шишкин лес:

Святой источник:

Как видно по фотографиям, подходят нам лишь один вариант: Святой источник. Аква Минерале совсем чуть-чуть не дотянула до нужных значений.

Эксперимент

Ну и, конечно же, куда без практической части? Этот небольшой опыт вы сможете повторить и у себя дома, если вдруг мои слова не покажутся вам достаточно убедительными. Итак, условия:

Метод заваривания: будем заваривать самым стабильным методом — в чашке. Именно на этот метод приготовления меньше всего влияет человеческий фактор и разные переменные, его же, кстати, используют и люди, которые выставляют финальную оценку кофе — Q-грейдеры. Вода: для сравнения возьмём воды из автомата и святой источник.

Правила заваривания крайне просты:

Крупный помол 11 г кофе 200 мл воды, с температурой 92℃

Заливаем воду так, чтобы не осталось сухих участков.



В таком положении кофе оставляем на 4 минуты и после начинаем снимать «шапку». То есть весь молотый кофе, который остался сверху.

Даём постоять еще 8-10 минут и пробуем!

Ну и конечно же, было бы слишком просто попробовать кофе, зная какой из них приготовлен на нормальной воде, а какой нет. Поэтому я попросил одного из своих коллег поменять чашки местами так, чтобы я не знал где какой. И (спойлер) я угадал! Далее цитирую свои записи из блокнота сразу после дегустации:

1 чашка:

Комплексный, объемный вкус, разные оттенки кислотности, лёгкая сладость.

Отчетливо чувствовал яблоко и карамель.

2 чашка:

Пустая, шершавая, плоская. Как будто второй раз заварили пакетик чая. Невыразительно. Высокая степень горечи.

Как вы уже успели понять — 2 чашка была приготовлена на не подходящей воде. То есть, разница все же есть и она ощутима! Мне кажется, что даже люди, которые не сильно любят кофе или не очень в нем разбираются, почувствуют ее.

Итог

Хорошая и качественная вода очень важна. Важнее неё только качество купленного вами кофе, конечно же. Поэтому если вы такой же кофеман как и я, задумайтесь над тем, чтобы попробовать купить домой бутылочку нормальной воды. Кстати! В этот раз не попались на глаза в магазине, но по личному опыту могу посоветовать еще пару марок воды: Пилигрим, Бон Аква и, если вы миллионер — байкал, которые 0,43 в квадратных бутылках. Хотя здесь уже будет труднее заметить разницу, поэтому вполне подойдет и Святой источник. На этом всё, всем вкусного кофейка!