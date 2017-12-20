Сидите на диете? Тогда ЖОР идет к вам!

Если долго-долго-долго (как в сказке) не есть, то обязательно наступит расплата в виде жора. Эмоции после жора настолько разрушительны, что толкают большинство в порочный круг набора веса, из которого сложно выбраться самостоятельно. Как побороть вечерний жор и чем заменить привычку переедать, расскажет Мария Волкова, наш эксперт по стройности.

Мария Волкова,

специалист по питанию и оздоровлению организма,

руководитель института здоровья

Жор - это аффективное пищевое поведение. Говоря нормальный языком, обжорство началось из-за того, что мы мало, плохо и редко едим. Расплата наступает неизбежно.

Выглядит всё это очень некрасиво. Ты, отказывающая себе в кусочке хлеба, питающаяся воздухом и листиком салата, разрешаешь себе доесть половину котлеты, оставленную на тарелке сыном. После чего благополучно сносит крышу, и, пока близкие заняты своими делами, ты с дьявольским хохотом уминаешь целую сковороду котлет, запивая их кетчупом, а потом переходишь на конфеты.

Жор отключает осознанность и человек не понимает, что, где и сколько он съел. Именно так «улетают» целые шоколадки, полные банки сгущенки и 8 бутербродов с колбасой.

«Ешь до последнего» - физиологический принцип жора, причём очень логичный. Тело не в курсе, по какой-такой причине ты позволяешь себе забыть про супчики и горячее днем, и подстраховывается от опасного истощения, добравшись до еды, заставляя сметать ВСЁ, пока под рукой не закончатся продукты. Всё, жор не остановить никак (кроме как чувством стыда, когда кто-то застукает у холодильника), но его можно и нужно профилактировать.

Мы застрахованы от безжалостного и беспощадного переедания только тогда, когда регулярно, сытно и вкусно кормим себя в течении дня!

Если хочешь красивое тело - начинай своевременно кормить себя весь день, чтобы не горевать по поводу «пропавшей» коробки конфет вечером.

Большинство людей, вставших на тропу стройности, поначалу стараются не есть после шести, а потом и вовсе начинают игнорировать ужин. Рано или поздно такой подход заканчивается одним – срывом, ночной вакханалией у холодильника и лишними килограммами. Зато опытные бойцы за тонкую талию и плоский живот точно знают, что к ужину нужно готовиться заранее.

Большинство полных людей, как правило, очень мало едят днем. Завтрак им заменяет чашка кофе, на полноценный обед тоже не хватает времени. Поэтому неудивительно, что вечером они в буквальном смысле набрасываются на еду. Это одна из самых распространенных схем набора веса. Поэтому правило первое:

для профилактики вечернего переедания необходимо принимать пищу не менее 4-5 раз в день.

Второе правило, которое непременно поможет в достижении стройных целей, - это осознанный прием пищи. Современный человек в основном все делает на «автомате», порой даже не замечая, что ест и сколько. Поэтому приступая к еде, отложите книгу, выключите телевизор и начинайте просто есть. Обращайте внимание на вкус, аромат, консистенцию еды. Ешьте медленно, хорошо пережевывая пищу. Такая сосредоточенность приведет, во-первых, к снижению уровня стресса, а, во-вторых, более быстрому насыщению.