Гороскоп на июнь: время крупных покупок

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Первый летний месяц окажется для многих знаков на редкость выдающимся и успешным. Можно легко реализовать планы и даже немного рискнуть для роста карьеры. Звезды обещают удачу в любви, дальних поездках и бизнесе. Хорошее время для крупных покупок - автомобиля, недвижимости.

8 июня день рождения отмечает Полина Дмитриева, владелица бутика «Амели», любимого многими тульскими модницами.

Поздравляем Полину и всех, кто родился в первый месяц лета! Пусть каждый день будет солнечным!

Овен (21.03−20.04)

В июне Овны будут все время находиться в движении, им придется решать большое количество неотложных вопросов. Возрастает вероятность непродолжительных поездок. В этом месяце вы можете сменить работу, вид профессиональной деятельности или переехать на другое место жительства. Хороший период для подписания договоров и других важных документов.

Благоприятные дни: 5, 8, 12, 21, 27 июня.

Телец (21.04−21.05)

Вам нужно укреплять свое материальное положение. Раздайте долги, завершите старые дела и поставьте перед собой конкретные цели. В финансах ведите себя скромнее, не доверяйте незнакомым партнерам,

не вкладывайте средства в проекты, с которыми никогда не сталкивались.

Одинокие Тельцы смогут встретить любимого, если прекратят отказываться от развлечений.

Благоприятные дни: 6, 9, 14, 22, 28 июня.

Близнецы (22.05−21.06)

Расставьте приоритеты в зависимости от внутренних желаний, а не так, как хотят другие или требует общество. Чем мудрее и спокойнее вы подойдете к некоторым моментам, тем быстрее поймете, что на самом деле важно и ценно. Будьте аккуратны с документами. И отпустите финансовую ситуацию: не переживайте, скоро всё наладится.

Благоприятные дни: 3, 8, 15, 21, 25 июня.

Рак (22.06−23.07)

Месяц приготовил вам много приятных встреч и романтических свиданий, если вы наконец решитесь выйти в люди. Общение откроет пути и к карьерному продвижению, поможет завязать сотрудничество с интересными людьми. В начале лета вас ждет новая любовь, предложения по работе и прибыль.

Профессиональные успехи в июне позволят надолго улучшить финансовую ситуацию.

Благоприятные дни: 7, 12, 21, 28 июня.

Лев (24.07−23.08)

Удача на стороне тех, кто в нее верит. Если Лев придерживается такого правила, то в этом месяце ему однозначно улыбнется Фортуна. Главное, чтобы вы шагали по жизни уверенной поступью короля. Не бойтесь играть по-крупному, вам удастся получить приличный бонус за все усердные труды. Вы соберете тот урожай, на который рассчитывали еще весной. Деньги - не самоцель, но свободу они вам подарят. Сможете отправиться в дальнее путешествие или купить что-то дорогое для дома.

Благоприятные дни: 9, 15, 23, 29 июня.

Дева (24.08−23.09)

Сохраняйте спокойствие, раньше ложитесь спать и не психуйте из-за неурядиц.

Вероятен резкий подъем в карьере, особенно у тех, кто работает в сфере услуг.

Обходите стороной споры и конфликты, а также подумайте о том, как расширить личный бизнес. Успех уже на пороге, приближайте его всеми силами. В любви – полная гармония и яркие эмоции.

Благоприятные дни: 8, 19, 24, 27 июня.

Весы (24.09−23.10)

Работать лень, хочется гулять, отдыхать и развлекаться. Не переживайте: для всего силы найдутся. Гороскоп предсказывает массу возможностей преуспеть в разных сферах. Отставьте в сторону старые привычки, будьте ответственнее, но не пытайтесь получить желаемое любой ценой. Тратьте энергетический запас разумно.

Благоприятные дни: 7, 15, 23, 28 июня.

Скорпион (24.10−22.11)

Скорпиону захочется ярких перемен во внешности и гардеробе. Обновленный образ притянет к вам много интересных и симпатичных личностей.

В июне есть шанс заняться чем-то новым, неординарным.

В любви Скорпионов ждут яркие и желанные перемены, в финансах – возвращение старых долгов.

Благоприятные дни: 6, 17, 24, 27 июня.

Стрелец (23.11−21.12)

Вам предложат что-то кардинально новое, от чего не следует отказываться даже при наличии апатии и негативного настроя. Этот проект может стать отличным заделом для высокой карьеры или успехов в бизнесе. И постарайтесь наладить личную жизнь, тогда и рабочая сфера станет более продуктивной.

Благоприятные дни: 16, 22, 25 июня.

Козерог (22.12−20.01)

Можете рассчитывать на укрепление материального положения в короткий срок. Энергии предостаточно, чтобы вырваться вперед и начать что-то масштабное.

Любовная сфера тоже процветает, не оставляя даже намека на то, что вы останетесь одиноки.

В трудных финансовых ситуациях опирайтесь на свои знания, а не на советы других людей. Неожиданно может появиться дополнительный заработок, который позволит довести до конца ремонт или помочь близким родственникам. Будьте щедрыми - все возвращается сторицей.

Благоприятные дни: 7, 18, 24, 28 июня.

Водолей (21.01−19.02)

Месяц прекрасно подходит для смены работы. У одинокого Водолея возможен роман с коллегой, а семейные пары будут крепки и гармоничны как никогда раньше. Будьте осторожны в вопросах продажи или покупки недвижимости, а лучше отложите их до июля.

Благоприятные дни: 8, 16, 22, 25 июня.

Рыбы (20.02−20.03)

Интересный, насыщенный и судьбоносный месяц. Возможны такие кардинальные перемены в жизни, что вам придется менять место жительства и переучиваться на другую профессию.

Вообще действовать по плану не придется, потому что непредвиденные ситуации будут возникать постоянно.

Благоприятно реализуются творческие проекты, на которые вы давно делали ставку. Больше внимания уделяйте делам, от качественного выполнения которых зависит материальное положение.

Благоприятные дни: 7, 15, 27, 28 июня.

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