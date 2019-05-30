Тренд лета: горох

Большинство трендов живут недолго, но горох – настоящий долгожитель: появляется на подиумах практически каждый весенне-летний сезон.

В этом году актуальны любые варианты принта – крупный и мелкий, цветной и черно-белый.

Хитами будут платья, сарафаны и юбки в горошек. Не проходите мимо «гороховых» туфелек, платков и сумок.

И по нашей модной традиции, немножко горошка из тульских магазинов.

Блуза, 3 450 руб., м-н Ameli; платье, 7 350 руб., м-н Ameli;

пиджак, 12 300 руб., м-н Louvre; блуза, 4 800 руб., м-н Louvre;

платье, 4 950 руб., м-н Esparanto.