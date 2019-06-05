Обручальная мода — 2019

Даже если вы совершенно равнодушны к драгоценным металлам и камням и не являетесь поклонником ювелирных украшений, одно из них раз в жизни вам точно понадобится – это обручальное кольцо. О трендах, модных веяниях и актуальных стилях обручальной моды свадебного сезона 2019 мы поговорили с нашим постоянным ювелирным экспертом, бренд-менеджером компании «Тутанхамон» Екатериной Новиковой.

Екатерина Новикова.

Современные молодожены хотят экспериментов и предпочитают, чтобы украшение, которое им предстоит носить всю жизнь, было «не как у всех», больше соответствовало их вкусам, образу жизни и характеру. Оно должно быть достаточно универсальным, хорошо сочетаться с одеждой любого стиля, уместно дополнять и джинсы, и вечерний наряд. И самое главное, «рассказывать» уникальную историю любви жениха и невесты.

Поэтому главный совет – стремитесь к индивидуальности.

Но и про яркие модные тренды мы тоже расскажем.

1. Нестандартная форма

Обручальное кольцо круглой формы – привычная классика, но кто сказал, что это единственный вариант? В коллекциях большинства дизайнеров в этом году появились модели квадратной формы.

Смотрится нестандартно и, однажды примерив такое колечко, сложно выкинуть его из головы.

2. Много цвета

На подиумах мира правят бал яркие краски и сочные цвета. Ювелиры не остаются в стороне, но осмысливают цветовое буйство по-своему.

Обручальное кольцо не обязательно должно быть привычного оттенка, смело выбирайте модели с сочетанием нескольких цветов золота.

3. Матовое и глянцевое

Еще один тренд – сочетание разных фактур металла в одном украшении. Горизонтальные, вертикальные полосы или фантазийный орнамент, где блеск глянца сменяется благородной глубиной матовой поверхности.

4. Бриллиант или много бриллиантов

Обручальное кольцо останется таковым, даже если в центре него будет бриллиант, а еще лучше несколько. Причем не только в женском варианте, но и в мужском.

Настоящий ренессанс переживают модели со вставками из благородных камней по кругу.

5 Каждому свое

Стремление к индивидуальности, захватившее обручальную моду, позволяет учитывать при выборе колец на свадьбу вкусы и жениха и невесты. Парные модели с разным дизайном – мастхев сезона.

Для нее – кольцо, привлекающее внимание и яркое, для него – строгое и лаконичное; для неё – нежное и изящное, для него – брутальное и мощное. При этом обе модели гармонично сочетаются друг с другом. Вот и весь секрет семейного счастья.