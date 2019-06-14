Тренды дизайна интерьера: Barcelona Chair

Сегодня модный интерьер — это функциональный и лаконичный фон для предметов культового дизайна, таких как кресло Barcelona.

Влад Мишин, дизайнер — Один из самых узнаваемых предметов прошлого века, икона современного дизайна кресло Barcelona, созданное Мис ван дер Роэ, обладает простой элегантностью, которая воплощает в себе самый известный принцип архитектора — «less is more» (меньше значит больше).

Автор кресла Barcelona Chair Людвиг Мис ван дер Роэ.

Кресло Barcelona было разработано в 1929 году для павильона Германии на Bсемирной выставке в Барселоне.

Павильон Германии на выставке в Барселоне.

Кресла Barcelona в интерьере павильона.

На церемонии открытия выставки на этих креслах, как на тронах, восседали король и королева Испании.

Дизайн был сведен к самому необходимому, что сделало форму кресла минималистичной и чистой. Сочетание функциональности со скульптурной выразительностью превращает кресло в классику, над которой не властно время.

Даже спустя десятилетия Barcelona Chair присутствует в самых современных и актуальных интерьерах.

Кресло Barcelona выпускается до сих пор. На сайте производителя указана цена в 6230 долларов, на известном китайском ресурсе можно найти реплики за 200−600 долларов, в российских магазинах они стоят от 35 тысяч рублей.