Тренды дизайна интерьера: Barcelona Chair
Сегодня модный интерьер — это функциональный и лаконичный фон для предметов культового дизайна, таких как кресло Barcelona.
Влад Мишин, дизайнер
Автор кресла Barcelona Chair Людвиг Мис ван дер Роэ.
Кресло Barcelona было разработано в 1929 году для павильона Германии на Bсемирной выставке в Барселоне.
Павильон Германии на выставке в Барселоне.
Кресла Barcelona в интерьере павильона.
На церемонии открытия выставки на этих креслах, как на тронах, восседали король и королева Испании.
Дизайн был сведен к самому необходимому, что сделало форму кресла минималистичной и чистой. Сочетание функциональности со скульптурной выразительностью превращает кресло в классику, над которой не властно время.
Даже спустя десятилетия Barcelona Chair присутствует в самых современных и актуальных интерьерах.
Кресло Barcelona выпускается до сих пор. На сайте производителя указана цена в 6230 долларов, на известном китайском ресурсе можно найти реплики за 200−600 долларов, в российских магазинах они стоят от 35 тысяч рублей.