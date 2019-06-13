Секреты выгодного бронирования

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Что выгоднее – самостоятельное бронирование или пакетный тур, сформированный туроператором? Вместе с Аленой Марущевой, совладелицей турагентства, разберемся в этом вопросе на примере отелей Кипра.

Алена Марущева.

Этот пример применим ко всем странам, куда летают чартерные рейсы (Турция, Греция, Испания, Италия, Тунис, Таиланд, Вьетнам), или тем, где у туроператоров есть договорные отношения с отелями (Бали, ОАЭ, Китай, Россия).

Наш пример: отдых в Айя-Напе с 15 июня на 8 дней, отель Adams Beach 5*, питание завтрак-ужин, 2 взрослых и 2 детей.

Тур в данный отель стоит 190 000 руб., с перелетом, багажом (авиакомпания «Россия»), трансфером и страховкой.

Собираем тур в этот отель самостоятельно. Прямой перелет на Аviasales на 4 человек – от 80 000 руб. За багаж придется доплатить около 12 000 на всех. Стоимость отеля на booking.com – от 134 000 руб. только с завтраками, плюс доплата за детей на месте. И еще: это стоимость за номер категории «стандарт», а туроператор расселяет сразу в «джуниор сьют». Также нужно оплатить такси в обе стороны от 130 евро и страховку на всех.

Забронировав тур через турагентство, можно сэкономить не только деньги, но и свое время на подбор варианта и оформление брони и документов. А это, на минуточку, выходит в 50 000 рублей.

Ну и наш ТОП самых популярных заблуждений туристов:

1. Путевки выгоднее у туроператора, чем у турагента

Нет! Туроператор устанавливает цену на тур и по ней его продаёт. Один туроператор предлагает одну цену, второй – вторую и т. д. Вы же не будете ходить по нескольким офисам и искать, у кого дешевле? Турагентство сравнивает все варианты от разных туроператоров и предлагает туристу самый выгодный. А ещё и со своего вознаграждения от туроператора делает скидки.

2. Поставили чартер – испортили отдых

Чартер не включен в основное расписание аэропорта, время его вылета зависит от загруженности вылетов регулярного рейса. Если хочется точного графика вылета, выбирайте регулярные рейсы, но они заметно дороже.

3. Лучше подождать «горящий» тур

Может оказаться так, что к моменту вашего отпуска на популярные направления туров просто может не быть. Да и выбрать не из чего, так как лучшие варианты уже раскуплены. Планируйте отдых за 4–6 месяцев, когда отельеры и перевозчики предлагают свои услуги по сниженным ценам, и покупка тура будет дешевле на 20–30% по системе раннего бронирования.