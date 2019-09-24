Фотопроект «Мамы и дети»: Екатерина Паршина, Миша и Юля

Героиней съемки с детьми стала Екатерина Паршина, визажист, эксклюзивный партнер Nanoаsia в Туле (@parshina_make_up, @nanoasiatula, @prosymbionts), с сыном Михаилом и дочкой Юлией.

— Главное правило воспитания – учиться понимать себя и людей, обращать внимание на чувства и ощущения, — говорит Екатерина. — Задавать себе вопросы и анализировать: я делаю это, а какой получаю результат? Нравится ли он мне? Сделал ли он меня лучше и счастливее?

Я не запрещаю детям менять стратегии, если что-то не нравится. Помогаю найти новое направление.

Не разрешу и не оправдаю насилие и самоутверждение за счёт унижения другого человека! Считаю недопустимым в воспитании учить детей быть жестокими и заставлять идти к целям «по головам».

Любимые совместные занятия с детьми – это путешествия. В поездках мы больше разговариваем и узнаем друг друга, вместе развиваемся.

Укладка Екатерины – Анна Алексеева (@mua_alekseeva, тел. 8-906-620-20-40).