Первый раз – какой он?

Еда и отношения. Кажется, что между ними общего? Если отбросить в сторону то, что первое свидание обязывает к декадентскому ужину при свечах, то на первый взгляд больше и ничего.

Артемий Сафонов,

автор рубрики «Голая кухня».

Но не все так просто. Между тем, что мы едим, и тем, как строим отношения, есть очень четкая параллель. Считывая ее, можно облегчить себе жизнь и сэкономить массу времени на неудачных контактах.

При выборе партнера мы пристально присматриваемся и анализируем его будто под микроскопом, хотим вывести его на чистую воду, прежде чем что-то само всплывет на поверхность.

Точно так же мы поступаем с выбором еды, заботясь о том, чтобы наши планы на вечер не обернулись больным животом.

Стоит ли изменять своим привычкам в пользу нового блюда или по старинке заказать «Цезарь», проверенный годами и столь знакомый на вкус? Как верно поступить, если новинка оказалась не по душе? И стоит ли вернуться к привычному?

А если изменить слово «салат» на слово «партнер»? Уловили мысль? Как много общего в столь разных составляющих нашей жизни.

Рубрика «Голая кухня» доступным и понятным языком поможет нам разобраться в этих непростых, но необходимых вещах.

Итак, первый раз

Первое представление о грядущей встрече всегда противоречиво и неоднозначно. Начинают терзать сомнения, а стоит ли идти, а вдруг оно – не то, что нужно, и не то, что хотелось бы. Но не сходив, вряд ли можно ответить на все эти вопросы. И кто знает, вдруг эта встреча изменит твою жизнь?

Выбирая новое блюдо в кафе, мы испытываем ровно те же самые эмоции: не можем представить его вкус и то, что нас ждет, когда подадут тарелку. По этой причине мы чаще всего делаем выбор в пользу «чего попроще». А если посмотреть шире, то мы боимся не понять своего выбора и не ударить самих же себя по самооценке.

Но вот ты все же решил заказать новое, и оно уже перед тобой. Да еще и с причудливым названием «поке». Как дальше быть?

Блюдо поке от Андрея Герасимова, бренд-шефа бара «Дружба».

С осторожностью сапера ты берешь маленький кусочек и начинаешь тщательно его смаковать и изучать.

Столь непривычное блюдо, пришедшее к нам с Гавайских островов, давно зарекомендовало себя в столичных заведениях. И тамошние модники уже не представляют свой игристый вечер без миски поке.

Поке – аперитивная закуска, в основе которой лежат морепродукты, сладкие фрукты, для контраста – острый рис и добрая порция соуса на базе кунжутного масла. В сопровождение добавляются овощи, свежая зелень, морская капуста и специи, которые и собирают все компоненты воедино.

Очень универсальное и не однообразное блюдо. Каждый раз меняя последовательность продуктов, которые окажутся у тебя на ложке, ты получишь новое вкусовое сочетание.

Да, поначалу может быть сложно понять, что к чему, каковы верные пропорции, твое это блюдо или нет. Но можно сказать наверняка, что твоя тарелка быстро окажется пустой, и тебе захочется взять еще одну порцию, чтобы однозначно определиться со взрывами в твоем сознании.

Скажешь, что при первой встрече с человеком не так же? Да нет, всё именно так: увидел, оценил, попробовал на вкус. Ну а дальше магия…. Либо твое, либо нет.

Что с блюдом, что с человеком – мы оцениваем их с точки зрения своего потенциала. Порой сложные блюда требуют готовности наших рецепторов, чтобы мы смогли понять их. Разве при выборе партнера мы поступаем не точно так же, разве мы не оцениваем его с высоты своего же уровня? Однозначно так же! Кому-то подавай овощной салат, несложный, всего три ингредиента, а кому-то и молекулярных новинок недостаточно – слишком просто.

Тут уж мы должны ориентироваться на себя. Нет однозначного алгоритма, что нужно именно тебе, каждый определяет это для себя сам.

Но можно сказать одно: не следует упрощать все вокруг. Правда, если ты ставишь цель просто набить брюхо, то и чебурек вполне сгодится.