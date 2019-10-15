Фантазии или порок?

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Временами мы фантазируем на разные темы. Отдых, красивая жизнь, секс… Именно размышления о личной жизни будоражат наши умы сильнее всего. Но для меня остается загадкой, почему мы не можем делиться ими с нашими вторыми половинами, предпочитая хоронить их в самых отдалённых уголках нашего сознания.

Артемий Сафонов,

автор рубрики «Голая кухня».

Мы боимся быть непонятыми? Осужденными? Раскритикованными? Но разве не для того мы заводим отношения, чтобы делиться самыми тайными, порой даже смелыми мыслями? Интимная жизнь – это основная составляющая прочных отношений.

А мы убежденно молчим о своих желаниях, скрываемся, отнекиваемся от них, лишь бы только о них не узнали.

Странно: вместо того чтобы превратить фантазии в жизнь, мы скрываем их, а разве нельзя это расценить как ложь? Разве на лжи строятся прочные отношения? Не думаю.

Представим ситуацию: мы в ресторане и в предвкушении сытного и вкусного обеда листаем меню, поданное нам официантом. Бегаем глазами по строчкам с аппетитными описаниями блюд и представляем, как будто всё уже на нашем столе. Подходит официант, уточняет, сделали ли мы выбор, а мы, вместо того, чтобы заказать пару-тройку блюд и десерт, отвечаем, что не голодны и, пожалуй, возьмем только бутылочку воды.

Явно нечестно по отношению к себе, да и голод сам по себе не пройдет. Затем поздно вечером перебиваемся парой-тройкой бутербродов и с чувством неудовлетворенности отправляемся на боковую. Зачем было отказывать себе в удовольствии насладиться вкусным ланчем, так и не понятно.

Разве в постели мы поступаем не так же странно, отказывая себе в воплощении желаний?

Всем известно, что подсознательно, не решаясь признаться и воплотить в реальность скрытые желания со своим партнером, мы попытаемся их реализовать на стороне. Здесь сценарий и условия обговорены сразу, и фантазия – уже явь. Просто, быстро и никаких обязательств и стеснений. Как поход за шаурмой. Не на каждый день, но иногда хочется.

В противовес возьмем любимое миллионами блюдо уличной еды – WOK. Популярное, хипстерское, тот же фаст-фуд, но только правильный! Овощи обжарены на сильном огне, приготовлены лишь снаружи, а внутри все витамины сохранены. Лапша – твердых сортов, без глютена, с добавлением гречки, гороха, нута и прочих полезных круп. Мясо, морепродукты также остаются при своих полезных свойствах за счет быстрого приготовления на сильном огне. Как вам такой вариант полезного перекуса? Мне кажется, это очень здорово!

Вок от бренд-шефа компании Andersen Александра Анискина.

Точно так же и с нашими фантазиями. Подчас они кажутся нам нереальными. Мы боимся быть непонятыми и осмеянными за них, после чего с горьким осадком на душе отправляемся себя жалеть. В такие моменты просто вспоминай про Wok – фантазию повара, которую приняли и горячо полюбили.