Бьюти-тест: перманентный макияж губ

Сделав перманентный макияж, можно забыть о косметичке. Директор по рекламе нашего журнала Марина Кузнецова уже выложила из нее помаду: ее губы теперь ухоженные безо всяких усилий в любое время суток. Как выполняется перманентный макияж губ и какой эффект от него ожидать, она проверила на себе на бьюти-тесте у Алины Богомоловой.

Алина Богомолова, специалист по перманентному макияжу, основатель сети студий красоты Сложилось ошибочное мнение о том, что перманентный макияж нельзя делать к лету: якобы солнечные лучи могут изменить цвет пигментов. Это миф, особенно если говорить о губах и веках – на них солнечные лучи не оказывают практически никакого воздействия, тем более в нашем климате и в городских условиях. Если вскоре после процедуры вы отправляетесь на отдых к морю, не забудьте каждый раз использовать солнцезащитный крем. Чуть больше внимания требуют брови: в солнечные дни защищайте их кремом с SPF-фактором или носите кепку с козырьком.

1. Процедура начинается с обезболивания. Чтобы клиент не испытывал дискомфорта на всем протяжении сеанса (а он длится 1,5–2 часа), на анестезии нельзя экономить: она должна добавляться по мере необходимости.

С таким подходом разрушается еще один миф: о том, что перманентный макияж – это больно.

2. Мастер карандашом рисует эскиз – контур губ, по которому затем будет наноситься пигмент.

Задача – создать анатомически правильную форму и при этом учесть пожелания клиента. Перманентный макияж позволяет исправить асимметрию губ, скорректировать нечеткий контур, сделать незаметными следы от герпеса, придать бледным губам более яркий оттенок.

3. После согласования эскиза мастер с клиентом выбирают оттенок пигмента под его цветотип. Цвет тестируется на подушечке пальца или запястье клиента.

4. После перманентного макияжа на коже всегда образуются корочки. Но когда применяется атравматичная техника поверхностного нанесения пигмента, как в нашем случае, заживление проходит всего за 3–4 дня.

Такая техника дает очень естественный результат – практически нюдовый цвет без помады и карандаша.

Качественный перманентный макияж должен отвечать последним трендам – быть максимально естественным.

Губы до и после процедуры: