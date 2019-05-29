История бренда: UNOde50

«Один из 50» — так переводится название ювелирного бренда: когда-то UNOde50 выпускал украшения ограниченным тиражом всего в 50 штук.

Сегодня объемы производства, конечно, неизмеримо больше, но эксклюзивный дизайн и ручная работа по-прежнему характеризуют каждое изделие бренда.

Многие украшения UNOde50 имеют необычные, чуть «плывущие» формы, в которых некоторые видят сходство с творениями великого испанского архитектора Гауди. Это, впрочем, неудивительно: бренд родом как раз из Испании. В конце 90?х несколько испанских дизайнеров?новаторов решили разорвать шаблоны ювелирного искусства – и начали производство украшений в своем собственном, узнаваемом стиле.

Сейчас изделия бренда по-прежнему производятся в Испании, на фабрике в Мадриде. Украшения сделаны из специального ювелирного сплава: работать с ним непросто, но он позволяет получить текстуру ручной работы, которая придает особую живость всем изделиям. Сверху украшения покрыты золотом или серебром.

Несмотря на фабричные объемы производства, в каждом изделии UNOde50 часть операций обязательно сделана вручную. Это делает каждое украшение единственным в своем роде, ведь руки не могут в точности повторить то, что было сделано на предыдущем экземпляре. Вручную металлу придаются нужные формы и текстуры; вручную выполняется соединение деталей и окончательная отделка, установка элементов из других материалов – кожи, хрусталя, смолы и пр.

Сегодня UNOde50 выпускает ожерелья, серьги, кольца, браслеты на руки или ноги, броши, украшения для мужчин, запонки, часы, брелоки, ремни, письменные принадлежности. Каждое изделие имеет свой знак подлинности – маленький замочек с логотипом UNOde50.