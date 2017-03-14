В Туле стартует международный фитнес-проект

4 апреля в Туле начинается фитнес-проект PrimeTime. В течение двух месяцев девушки будут худеть, а за три самых впечатляющих результата организаторы обещают ценные призы.

PrimeTime – движение международное. Всего за несколько лет участниками этого проекта стали 100 российских городов, в каждом из них приняли участие не менее 1000 девушек – некоторые по несколько сезонов подряд.

От интернет-проектов типа «Бешеной сушки» и других PrimeTime отличается тем, что занятия проходят в реале. Три раза в неделю, хочешь-не хочешь, а придется идти в фитнес-клуб, потому что пропускать занятия, по условиям проекта, категорически не рекомендуется – можно вылететь. Придется каждый день вести дневник питания и соблюдать рекомендации диетолога. За 8 недель организаторы обещают научить участниц правильному питанию, привить любовь к спорту и помочь скинуть лишние килограммы.

Елена Зацаринная, руководитель проекта PrimeTime в Туле и Воронеже – О движении PrimeTime я узнала когда-то от подруги. Она удивила меня рассказами о результатах, которые мне тогда показались преувеличенными. Решила попробовать сама. И по окончании сезона была просто потрясена. Некоторые девушки, которые начинали курс с 30 килограммами лишнего веса, за два месяца теряли 20. В Воронеже скоро стартует уже пятый сезон проекта, и недостатка в желающих нет. Здесь нет волшебных таблеток и прочих чудес. Нужно научиться правильно питаться, полюбить спорт и себя. Осознание необходимости здорового образа жизни остается после проекта навсегда.

«Фишек» у проекта несколько. Во-первых, индивидуально подобранная для каждой девушки система питания с ежедневным контролем того, что вы едите. Во-вторых, в тренировках тоже есть особая система, которую тренеры проекта называют «убийством лишнего веса» и «спортивным фотошопом проблемных зон».

В-третьих, проект – командный, а за компанию и худеть легче и веселее. Периодические замеры и фотофиксация позволяют сразу видеть результаты, а это дополнительно мотивирует заниматься дальше. Кстати, о результатах: в галерее есть фото «до» и «после» участниц проекта из других городов.

В Туле первый сезон проекта начинается 4 апреля, места в команде пока есть. Занятия будут проходить на базе фитнес-клубов «Олимп», стоимость участия – 5550 рублей. По итогам будет определена тройка победительниц, которые получат подарки от партнёров проекта.