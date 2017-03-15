Вышло и вошло: какие вещи немодно носить этой весной
Стилисты объявили список антитрендов, которым пора убраться на дальнюю полку наших шкафов до лучших времен. Актуальные замены предложены, и в Туле мы их тоже нашли. Посмотрим?
Бельевой стиль
На показах весенних коллекций он все-таки присутствовал, но уж не в виде платьев-ночнушек. Теперь топы, отдаленно похожие на белье, носят поверх маек. Бренды масс-маркета уже подхватили тренд. Хотя первый вариант был симпатичнее… А вы что думаете?
Было: бельевой топ/платье на голое тело.
Стало: топ на футболке. Zara, 1899 руб.
Брюки: берите шире
Говорят, пора перестать затягивать себя в узкие джинсы. Модный вариант – широкие штаны и брюки-клеш. Да, ногами уже не похвалишься. Зато девушкам с немодельной комплекцией новый тренд наверняка понравится.
Было: джинсы-скинни.
Стало: широкие брюки, брюки-клеш, брюки с юбкой. Zara, 3999 руб.
Головные уборы
Шапку стилисты советуют заменить на более женственные и гламурные варианты. Романтичным девушкам предлагаются береты. Также в тренде кепки и бейсболки.
Было: шапки-бини.
Стало: береты, кепки. H&M, 799 руб.
Каблуки
Мода призывает отказаться от каблуков и перейти на более удобную, но, увы, менее женственную обувь на плоской подошве.
Было: обувь на каблуке.
Стало: кеды, кроксы, сланцы. Zara, 2999 руб.
Сумки
Большие и вместительные сумки оставьте до следующего всплеска моды на них. Пока же переходите на самые миниатюрные форматы - они сейчас в тренде.
Было: сумка-шопер, сумка-тоут.
Стало: сумка-микроключница. Diva, 1599 руб.
Кстати, вспомнилось прошлогоднее сумасшествие от Balenciaga и LouisVuitton – полосатые и клетчатые баулы, которые были прозваны бомж-сумками. Некоторые покупали их за 2000 долларов, а теперь – антитренд…
Украшения
Популярный с прошлых сезонов чокер усложняется: выбирайте модели с дополнительными деталями. Значки уберите до лучших времен: на их место пришли термонаклейки и нашивки на одежду.
Было: чокер одной полосой.
Стало: чокер с дополнительными аксессуарами. Diva, 599 руб.
Было: значки.
Стало: нашивки, термонаклейки. Diva, 399 руб.