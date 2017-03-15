Вышло и вошло: какие вещи немодно носить этой весной

Стилисты объявили список антитрендов, которым пора убраться на дальнюю полку наших шкафов до лучших времен. Актуальные замены предложены, и в Туле мы их тоже нашли. Посмотрим?

Бельевой стиль

На показах весенних коллекций он все-таки присутствовал, но уж не в виде платьев-ночнушек. Теперь топы, отдаленно похожие на белье, носят поверх маек. Бренды масс-маркета уже подхватили тренд. Хотя первый вариант был симпатичнее… А вы что думаете?

Было: бельевой топ/платье на голое тело.

Стало: топ на футболке. Zara, 1899 руб.

Брюки: берите шире

Говорят, пора перестать затягивать себя в узкие джинсы. Модный вариант – широкие штаны и брюки-клеш. Да, ногами уже не похвалишься. Зато девушкам с немодельной комплекцией новый тренд наверняка понравится.

Было: джинсы-скинни.

Стало: широкие брюки, брюки-клеш, брюки с юбкой. Zara, 3999 руб.

Головные уборы

Шапку стилисты советуют заменить на более женственные и гламурные варианты. Романтичным девушкам предлагаются береты. Также в тренде кепки и бейсболки.

Было: шапки-бини.

Стало: береты, кепки. H&M, 799 руб.

Каблуки

Мода призывает отказаться от каблуков и перейти на более удобную, но, увы, менее женственную обувь на плоской подошве.

Было: обувь на каблуке.

Стало: кеды, кроксы, сланцы. Zara, 2999 руб.

Сумки

Большие и вместительные сумки оставьте до следующего всплеска моды на них. Пока же переходите на самые миниатюрные форматы - они сейчас в тренде.

Было: сумка-шопер, сумка-тоут.

Стало: сумка-микроключница. Diva, 1599 руб.



Кстати, вспомнилось прошлогоднее сумасшествие от Balenciaga и LouisVuitton – полосатые и клетчатые баулы, которые были прозваны бомж-сумками. Некоторые покупали их за 2000 долларов, а теперь – антитренд…

Украшения

Популярный с прошлых сезонов чокер усложняется: выбирайте модели с дополнительными деталями. Значки уберите до лучших времен: на их место пришли термонаклейки и нашивки на одежду.

Было: чокер одной полосой.

Стало: чокер с дополнительными аксессуарами. Diva, 599 руб.

Было: значки.

Стало: нашивки, термонаклейки. Diva, 399 руб.