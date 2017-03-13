Ресторан True cost: сэкономим на напитках?

В России начинают появляться заведения, работающие по принципу True cost - «Честная цена». В Туле в таком ресторане можно выпить коктейль всего за 85 рублей.

Суть формата «честной цены» в том, что посетитель платит за вход, но экономит при заказе: еду он получает по себестоимости, напитки – по магазинной цене. В чем тут подвох? Видимо, во входной плате: московские рестораторы говорят, что получают прибыль сразу же, как гость вошел в заведение. Дальше цены действительно не ресторанные: меньше 9 рублей за порцию картошки фри, 60 рублей за салат оливье и так далее.

В тульском заведении, которое перешло на новый формат (это РК «Этажи», зал на втором этаже), «честная цена» распространяется только на напитки. Если учесть, что наценка ресторана на напитки составляет 200-300%, с «честной ценой» счет будет гораздо меньше, чем в обычном заведении.

Входной билет такой ресторан в Туле - 200 рублей с человека. Он окупается с двух коктейлей, которые здесь стоят от 85 рублей.

Например, бокал популярного коктейля c лаймом и мятой стоит 120 рублей, с колой – 85 рублей. Обычная цена в других заведениях – раза в три выше.

Плюс еще и в том, что благодаря формату True cost можно попробовать дорогие напитки, которые в ресторанах и клубах не каждый может себе позволить. В баре «честной цены» любая бутылка идет по той же стоимости, что и в магазинах.

Пока первое в Туле заведение «честной цены» открыто только по пятницам и субботам с 7 вечера до 2 часов ночи. Если гости оценят эксперимент, правило True cost планируется распространить на весь ресторанный комплекс.