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Тульские модницы продадут надоевшие наряды на «гаражной распродаже»

Тульские модницы продадут надоевшие наряды на «гаражной распродаже»

Garage Sale («Гаражная распродажа») пройдет в Туле в субботу, 11 марта, в «Ликерке Лофт». В группе мероприятия девушки-участницы уже выложили фотографии некоторых вещей, которые будут продаваться.

Это платье можно будет купить за 2000 руб.

На распродаже можно будет избавиться от вещей, которые надоели или стали малы. Принести можно сколько угодно нарядов при условии, что они находятся в отличном состоянии и выглядят презентабельно.

Заявку на участие и фото вещей нужно отправить организатору до начала распродажи.

Участие в распродаже платное, условия можно узнать в группе распродажи «ВКонтакте». Если у вас нет желания весь день стоять рядом со своими вещами, можно оплатить услуги продавца.

Цена шубки (мутон с отделкой из меха норки) — 8000 руб.

 

Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 13:39 0
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