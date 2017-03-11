Гардероб: яркий дресс-код от Евгении Водяхо

Евгения Водяхо - молодая мама, директор по рекламе в «Школе скорочтения», вместе со стилистом Яной Ясной развивает проект по организации девичников. Любит одеваться в стиле casual. Знает, как выглядеть ярко в рамках делового дресс-кода. Вот что Евгения рассказала о своем гардеробе:

Не считаю деловой стиль скучным. Самый строгий образ можно разбавить креативом, разнообразить с помощью деталей. При умелом сочетании он будет выглядеть интересно.

Комбинезон Lost Ink, пиджак Pull&Bear, брошь из магазина Ameli.

Отслеживаю модные тенденциями. Мне это нравится, а кроме того, общение со стилистами (дружу с Яной Ясной) и модными блогерами (например, Викой Платина) обязывает быть в курсе.

Юбка Zara, блузку привезла из США, шляпу отобрала у мужа.

Любимые аксессуары - браслеты, кольца, шляпы. И красная помада - она подходит к любому стилю и создает нужное настроение.

Платье Befree, сапоги Lost Ink.

На шпильках мне удобнее, чем в кроссовках. Только для прогулок с ребенком меняю каблуки на более комфортабельную обувь.

Если в магазине мне понравилась пара туфель, я куплю их, не обращая внимания на комфорт. Если окажутся неудобными – буду в них красиво стоять:).

Гардероб обновляю в Туле, в интернет-магазинах и в путешествиях. В нашем городе люблю «Гостиный двор» и магазин «Амели». Онлайн часто покупаю на «Ла моде». Весной мне предстоит поездка в Милан. Готовлюсь, предвкушаю!

Комбинезон Lost Ink, тельняшка Zara, сапоги получила в подарок,

рюкзак привезла из Европы.

Одежда – это способ выразить себя. Она очень точно отражает наши настроения и намерения. Если на девушке джинсы и футболка – она скорее всего не склонна к знакомствам. И если платье, шпильки, яркая помада – она в ударе и вышла на охоту!