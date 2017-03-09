Открытия месяца: учебный центр SNS

В Туле открылся учебный центр SNS – место, где можно получить услуги ногтевого сервиса на высоком профессиональном уровне.

Основатель и руководитель учебного центра – известный технолог Кристина Ситникова, профессионал с 10-летним стажем работы, официальный представитель в Туле гель-пудры SNS (США).

Руководитель учебного центра SNS Кристина Ситникова (в центре).

Кстати, гель-пудра – это альтернатива гель-лаку, инновационное покрытие для ногтей, которое держится до 4 недель без сколов и потери блеска и делает ногти крепкими и здоровыми. Наносится без сушки в лампе, поэтому процедура маникюра проходит быстрее, чем с гель-лаком. С помощью гель-пудры также можно выровнять длину ногтей, восстановить сломанный ноготь.

Гель-пудра сразу после нанесения (фото слева) и спустя 4 недели (справа). Фото учебного центра SNS.

В центре SNS клиенты могут получить весь спектр услуг, связанных с уходом за ногтями, и выбрать различные покрытия: Shellac СND, лак для ногтей CND Vinilux, гель-пудру SNS, гель-пудру Mart. Для мастеров проходит обучение с начального уровня, мастер-классы по повышению квалификации и ежемесячные семинары по работе с гель-пудрой.

На открытие центра были приглашены друзья и постоянные клиенты. В беспроигрышной лотерее все гости смогли выиграть скидку на услуги центра – от 10 до 100%. Еще одним подарком для собравшихся стал большой фирменный торт с логотипом SNS.