Битва поваров: у кого яичница вкуснее?

Как приготовят одно и то же блюдо кулинар-любитель и повар-профессионал? Для первой битвы поваров мы дали участникам самое простое задание - приготовить яичницу. На стороне любителей выступает наш постоянный автор Екатерина Пейль, профессионалов представляет Никола Весич, бренд-шеф сети кофеен Мr. Cup.

Яичница в томатах от кулинара Екатерины Пейль

Ингредиенты для яичницы: 3 яйца, 3 помидора, 6 шампиньонов, зеленый лук, пластинка сыра, 3 ломтика бекона, острый молотый перец, растительное масло.

Для гречневых оладий: 100 г гречневой муки, 2 яйца, 250 мл теплой воды, 1 ч. л. меда, сода на кончике ножа, 1 ст. л. оливкового масла.

1.Разогрейте духовку до 200 градусов. Верхнюю часть помидоров срежьте (не выбрасывайте!), ложкой выньте мякоть, чтобы получилась чашечка. Вычищайте серединку помидора осторожно, чтобы не прорвать стенки (иначе яйцо вытечет из «чашечки»).

2.Обжарьте измельченные грибы на масле, чуть посолив.

3.Помидоры поместите в форму для запекания, выложите в них сначала грибы, затем тертый сыр и осторожно влейте в каждый помидор по одному яйцу. Посолите, поперчите, накройте «крышкой» - срезанным верхом помидора. Отправьте в духовку на 20 минут. Украсьте луком.

4.Блюдо подается с жареным беконом и гречневыми оладьями. Для оладий разведите мед в воде, добавьте муку, яйца, соду и масло. Пожарьте на очень хорошо разогретой сковороде без масла.

Екатерина Пейль, кулинар-любитель - Это блюдо – необычное исполнение яичницы. Даже такой простой продукт, как яйцо, можно приготовить оригинально и эксклюзивно. Обратите внимание на некоторые тонкости. Помидоры для этого блюда нужны крупные и твердые. С грибов после обжаривания обязательно слейте выделившийся сок. Время приготовления регулируйте в зависимости от того, какой степени готовности вы любите яйца. За 20 минут яйца приготовятся «в мешочек». Для хорошо проваренных яиц подержите блюдо в духовке еще 7 минут.

Стоимость продуктов на порцию из трех яиц - 105 рублей.

Глазунья с ветчиной и колбасками

от Николы Весича, бренд-шефа сети кофеен Мr. Cup

Ингредиенты: яйца, карамелизованный лук, копченая ветчина, колбаски охотничьи.

1.Приготовьте карамелизованный лук. Для этого нарезанный лук обжарьте на медленном огне без масла, пока выделившийся из лука сок не выпарится, а лук не приобретет насыщенный карамельный оттенок и сладковатый вкус .

2.Обжарьте колбаски и ветчину. Добавьте в сковороду карамелизованный лук, разбейте два яйца и пожарьте глазунью.

3.Можно украсить блюдо зеленью. Мы подаем его с хлебом – домашней чиабаттой.

Никола Весич, бренд-шефа сети кофеен Мr. Cup - Это настоящая сербская яичница. Как у моей бабушки! В сербской кухне мы используем много мяса, и даже в яичнице – два вида мясных продуктов.

Стоимость это блюда в меню – 170 рублей (порция из 2 яиц).

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