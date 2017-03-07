Открытия месяца: салон одежды «Сливки»

3 марта в центре города открылся магазин, где представлены два молодых, но уже известных и популярных российских бренда.

Новый салон называется «Сливки», расположен он на ул. Агеева. На открытии гостьи смогли примерить понравившиеся модели, принять участие в fashion-съемке, полакомиться эклерами, тортом и другими соблазнительными сладостями.

Салон «Сливки» является эксклюзивным представителем бренда 9A Concept – российской марки одежды, коллекции которой создают молодые отечественные дизайнеры.

Одежда производится в России из итальянских тканей и фурнитуры высокого качества. Все модели элегантные, комфортные, интересные по дизайну. В коллекции есть все для модной девушки – пальто, жакеты, платья, костюмы, брюки, юбки, водолазки, футболки.

Еще один бренд, представленный в «Сливках», - российская марка Malina Fashion.

Коллекции шьют в России, используя европейское кружево, натуральный шёлк и другие ткани высочайшего качества. «Когда признанные модницы надевают наши вечерние платья на светские мероприятия, наряды совсем не уступают другим известным дизайнерам на красных дорожках», - говорят создатели бренда.