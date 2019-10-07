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Каждой моднице нужен жемчуг

Каждой моднице нужен жемчуг

Жемчуг – главный и несомненный фаворит моды в 2019 году. Как и с чем носить этот символ аристократизма и «вечной классики», чтобы он смотрелся современно и созвучно последним трендам?

Екатерина Новикова,
бренд-менеджер сети ювелирных салонов. 

1. Жемчуг в ушах

Две модели сережек необходимы каждой моднице: минималистичные пусеты с круглой жемчужиной и удлиненные серьги с подвесной частью, которую украшает крупный жемчуг грушевидной формы.

Обратите внимание на неклассические цвета жемчуга – серый, черный, розовый.

2. Жемчуг с денимом и кожей

Утрируйте. Одна жемчужная нитка – это скучно. Пусть их будет три, пять, восемь. Сочетайте в колье жемчужины разного диаметра и нитки разной длины.

И запомните простое правило – жемчуг в сочетании с классикой может придать вам солидности, но если носить его с денимом, кожанкой, футболками гранжевого стиля или брутальным трикотажем, то вы будете выглядеть актуально.

3. Жемчуг в офис

Если вы одеваетесь на работу в сдержанном, деловом стиле, откажитесь от идеи носить жемчуг в комплекте. Лучше выбрать модели, где крупная жемчужина солирует, но при этом щедро поддерживается заметными элементами из металла.

Идеальный выбор – колье или цепочка крупного плетения из золота или серебра с одиночной жемчужиной-подвеской.

4. Жемчуг в волосах

Как, у вас еще нет заколки с жемчужинами? Большое упущение. В этом году диадемы, заколки и шпильки с жемчугом в волосах — настоящий мастхев. Поэтому запаситесь обязательно.

5. Жемчуг как декор

Жемчужный декор на обуви, сумках и даже одежде в этом сезоне очень актуален.

И тут нельзя переборщить, лучше руководствоваться принципом «чем больше, тем лучше».

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Автор: Екатерина Белова
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