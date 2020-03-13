10 фактов о косметологе Татьяне Заикиной

Татьяна Заикина – врач-косметолог с 11-летним опытом в профессии. Это один факт из десяти, которые раскрыла о себе, своей профессии, личной жизни и трендах в косметологии наш приглашенный редактор.

1. Недавно я впервые стала мамой

Четыре месяца назад у нас с мужем родилась дочка Арина, и жизнь очень изменилась. Работа, которой я раньше уделяла все свое время, отошла на второй план, и сейчас я учусь совмещать ее с семьей так, чтобы ни одна из этих сфер не была ущемлена. В этом меня поддерживают близкие – супруг и наши с ним мамы, за что я им бесконечно благодарна.

2. В профессии с 2009 года

С детства мечтала быть медиком. Когда я была маленькой, соседка-медсестра подарила мне стеклянный шприц, и это стало началом любви к медицине. Всегда знала, что стану косметологом. Училась в медицинском институте ТулГУ, затем проходила ординатуру и повышение квалификации по косметологии в РУДН.

3. Очень люблю свою работу

Я врач 24 часа в сутки))). Постоянно думаю о работе, настраиваюсь на каждого пациента, ищу такие решения, которые эффективно и быстро позволяют справиться со сложными проблемами у пациента. Читаю очень много медицинской литературы, особенно интересуюсь эндокринологией, так как работа гормональной системы очень тесно связана с состоянием кожи.

4. Много учусь

Современный врач всегда учится, это непрерывный процесс, потому что медицина стремительно развивается. В прошлом году я училась на международном конгрессе по косметологии в Монако, на крупном образовательном мероприятии в Кишиневе, постоянно посещаю семинары в Москве и Санкт-Петербурге. Уже составила учебный план и на этот год. Из-за дочки мне сейчас сложнее куда-то уезжать так часто, как раньше, но буду стараться выполнить хотя бы необходимый минимум. Если врач не учится, его знания быстро устаревают.

5. В тренде –акцент на качество кожи

Косметология 10 лет и даже пять назад и сегодня кардинально отличаются. Техники становятся менее травматичными и безболезненными. Акцент переносится с изменения внешности на поддержание природной красоты. А качество кожи стало принципиальным, определяющим моментом, над которым стоит работать.

6. Продвигаю домашний уход

Я готова бесконечно говорить и своим пациентам на приеме, и у себя в Инстаграме, что домашний уход очень важен.

Мы можем делать самые эффективные процедуры у косметолога, но если не дополнять их правильным домашним уходом, все усилия будут напрасными.

Необходимо правильно очищать кожу (причем часто требуется несколько этапов), насыщать ее антиоксидантами, гиалуроновой кислотой, витаминами и аминокислотами – всё это должно быть в составе вашей домашней косметики.



Я выбрала для себя и рекомендую пациентам три марки, которые проверены мной и в которых я уверена. Это IS Clinical, Skinsuiticals и Zein Оbagi. Последней маркой я пользуюсь уже два года и очень вдохновлена результатом: спустя год после начала применения кожа из очень чувствительной стала приближаться к нормальному типу. И сейчас, пока я не могу использовать никакие процедуры, эта косметика поддерживает ее в прекрасном состоянии.

7. Косметолог – еще и психолог

В стремлении к внешнему идеалу нужно видеть грань, перед которой стоит нажать кнопку «Стоп». Если этой грани не видит сам пациент, врач должен постараться его остановить – отговорить от переизбытка филлера, объяснить, что это нарушит пропорции лица и т. д., предложить сконцентрироваться на уходе за кожей. Приходится быть и психологом – это тоже часть работы))).

8. Люблю путешествовать

До рождения дочки мы с мужем старались устраивать себе путешествия по 3-4 раза в год. Сейчас снизили темп, но уже весной планируем вместе с ребенком отправиться в первую поездку. Мечтаю побывать в Ницце. Я очень полюбила Италию, ее города, памятники архитектуры и живописи, и очень хочу туда вернуться.

9. У меня две собаки

У нас дома живут дворняжка Маша и джек-рассел-терьер Звезда. Очень люблю собак, стараюсь помогать бездомным. Дворняжку мы как раз взяли с улицы: у мамы на работе появились щенки, всех разобрали, а Машу мы оставили себе. Собаки - самые преданные существа на Земле.

10. Возвращаюсь в спорт

До беременности я вела очень активный образ жизни, три раза в неделю занималась в тренажерном зале. Сейчас мечтаю вернуться после такого длительного перерыва: очень люблю спорт и соскучилась по физическим нагрузкам. Активность очень важна для хорошего обмена веществ и красоты кожи, как и питание, и прием антиоксидантов. Все это – составляющие единого целого.