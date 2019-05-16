Гардероб: Нелли Чернова

Нелли Чернова, руководитель рекламного агентства MEDIA HALL, представила стильные деловые и casual образы в нашей рубрике «Гардероб».

В офис

У нас в компании нет дресс-кода, но я люблю деловой стиль, строгий крой, сдержанную цветовую гамму. Предпочитаю брючные костюмы, платья длиной чуть выше колена, обувь либо на плоской подошве, либо на каблуке не выше 5 см.

Брюки Jaspal, купила в Бангкоке, рубашка Imperial, мюли и рюкзак Louis Vuitton, очки Dior, часы Hublot.

На деловую встречу

Внешний вид всегда влияет на впечатление, которое мы производим на окружающих. Стараюсь, чтобы в моем деловом образе все было идеально. А важные встречи, крупные сделки – это всегда особый случай, ради которого следует быть на высоте.

Блуза Moschino, брюки Mango, туфли Gianvito Rossi.

Вечерний выход

Когда у меня появляется свободный вечер и планируется выход в ресторан, я предпочитаю французскую или европейскую кухню. Есть любимые заведения в Москве, но в родной Туле выбор всегда делаю в пользу ресторана «Пряности и радости».

Комбинезон Mango, сумка Chanel, ремень Elisabetta Franchi,

туфли Sergio Rossi.

На тренировку

Люблю фитнес, хотя время на него удаётся выделять не так часто, как хотелось бы. Сейчас тренируюсь в фитнес-центре и занимаюсь пилатесом на студийном оборудовании. Также нравится всё, что связано с растяжкой, поэтому по мере возможности хожу на стретчинг.

Спортивный комплект Danza, кроссовки Nike, сумка Zara.

Дома

Для домашней одежды я выбираю комфортные и мягкие ткани. Выбор делаю в пользу костюмов с шортами или брюками приятной расцветки. А вот халат – это не для меня.

Майка Intimissimi, брюки Oysho.