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Дамы с собачкой

Дамы с собачкой

Собаки делают нас лучше: учат искренне и безоговорочно любить, раньше вставать, дольше гулять, и даже инстаграм с их появлением становится добрее и умилительнее. Своих любимых собак «Модному городу» показали пять красивых и успешных девушек.

Марина Кузнецова, руководитель отдела рекламы журнала
«Модный город», и йоркширский терьер Буся.

Ирина Кострюкова и шпиц Миша.

Екатерина Паршина, визажист, официальный представитель Nanoasia
в Туле, и лабрадор Гера.

Вера Рыбалкина, клиника В. Н. Комаровой, и французский бульдог буч.

Алена Черноусова, визажист, и самоед Алтай.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 +3
Гардероб: Нелли Чернова
Гардероб: Нелли Чернова
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