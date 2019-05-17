Дамы с собачкой

Собаки делают нас лучше: учат искренне и безоговорочно любить, раньше вставать, дольше гулять, и даже инстаграм с их появлением становится добрее и умилительнее. Своих любимых собак «Модному городу» показали пять красивых и успешных девушек.

Марина Кузнецова, руководитель отдела рекламы журнала

«Модный город», и йоркширский терьер Буся.

Ирина Кострюкова и шпиц Миша.

Екатерина Паршина, визажист, официальный представитель Nanoasia

в Туле, и лабрадор Гера.

Вера Рыбалкина, клиника В. Н. Комаровой, и французский бульдог буч.

Алена Черноусова, визажист, и самоед Алтай.