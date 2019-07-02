Темная сторона мужчин-3

Итак, это обещанный третий пост про темную сторону мужчин. Все, кто на стороне света, читаем эту статью особенно внимательно!

Всеволод Татаринов,

президент АPI, бизнес-тренер.

Темная сторона мужчин – это не только полигамия, но и доминация. Вы наверняка замечали, насколько быстро мальчики учатся играть, если идет счет по набору очков, например. Желание победить у мужчин является базовым. Это все то же проявление инстинктивного ранга.

Тот, кто доминирует, увеличивает свое положение в иерархии. А это самый сексуальный элемент для женщин.

В 70-х был достаточно интересный эксперимент, где одной группе девушек показывали фотографию парня и говорили, что он альфонс и обманщик, и они описывали, почему это наглядно видно. Другой группе показывали то же фото и говорили, что это принц, который живет обычной жизнью, но почему-то именно женщины понимают, что перед ними королевская особа.

И конечно, женщины всегда находили в одних и тех же особенностях лица и взгляда абсолютно «объективные» доказательства, что парень альфонс в первом случае и что он принц – во втором. Если рассматривается идеальный кандидат в мужья, то это, конечно, принц, да еще и на белом коне.

Привычка доминировать развивает в успешных мужчинах эгоизм. Если силенок для реализации маловато, а амбиции сильны, то мы получаем домашнего тирана, который вымещает на домочадцах все свои «метания» по поводу нереализованных амбиций.

Если женщины более эгоцентричны, то, безусловно, лидерами в эгоизме являются успешные мужчины. Они стремятся заставить весь мир вращаться вокруг их интересов. Кстати, настоящая высота для таких мужчин доступна, если только они опять же разовьют свою осознанность и перей­дут со своей наработанной сильной базой на уровень кооперации – партнерского взаимодействия.

А это является уже проявлением Инь, то есть женской стороны человека. Вот таким удивительным образом Инь переходит в Ян и наоборот. Этот вечный танец энергий лишний раз напоминает нам о том, что несмотря на имеющиеся противоречия, мужчины и женщины тесно связаны между собой самой жизнью. Поэтому неразумно пытаться вести диалог только со своей «колокольни».

Счастливые отношения – это реальное управление осознанностью. Это компромисс.

На международной онлайн-конференции «Счастливые отношения – просто о сложном» огромный резонанс вызвало мое выступление о «кругах приоритетности». Эта практическая концепция призвана сделать жизнь людей не только более понятной и счастливой, но также обеспечить гарантированное счастье своему потомству. В следующий раз рассмотрим именно эту концепцию. До скорой встречи!