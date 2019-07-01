Гороскоп на июль: не теряйте надежду

Июль заставит многих обратить внимание на личную сферу жизни. Тем, кто до сих пор тоскует о завершившихся отношениях, месяц дает надежду: есть большая вероятность того, что дорогой вам человек снова будет с вами. Если вы действительно родственные души, всё вернется!

В первой половине месяца не рекомендуются авиаперелеты и принятие важных, значимых решений. Все наиболее значимые дела и вопросы лучше перенести на вторую половину июля и август. А в начале месяца, когда звезды обещают всем знакам прилив творческой энергии, можно продумать новые проекты и начать подготовку к их реализации.

В этом месяце мы поздравляем Светлану Акулову, руководителя студии эпиляции iSweet. Света отмечает день рождения 9 июля.

Желаем ей и всем родившимся в июле, чтобы все в жизни было сладко и гладко!

Овен (21.03−20.04)

Спокойный размеренный месяц, когда не хочется сворачивать горы.

Лучше поклеить новые обои, посолить огурчики или благодушно полениться.

Наслаждайтесь семейным счастьем, домашним уютом, совместным отдыхом. Новые победы подождут до августа.

Благоприятные дни: 2, 8, 9, 10, 13, 17, 18, 20, 24 июля.

Телец (21.04−21.05)

Насыщенное событиями время, когда и присесть будет некогда. Тельцам придется усвоить много новой информации, появятся новые знакомства, резко возрастет количество контактов и встреч с самыми разными людьми. Активизируются отношения с ближайшими родственниками, возможны совместные бизнес-проекты.

Благоприятные дни: 3, 5, 15, 23, 25 июля.

Близнецы (22.05−21.06)

В июле у вас получится хорошо заработать – гораздо больше, чем вы рассчитывали. Планируйте крупные покупки: они будут удачными. В любовные отношения возвращается чувственность - это будет заметно не только во вновь сложившихся парах, но и в тех, кто уже давно вместе. Свободным Близнецам вряд ли стоит рассчитывать на судьбоносную встречу,

но приятные необременительные романы весьма вероятны.

Благоприятные дни: 3, 14, 16, 23, 27 июля.

Рак (22.06−23.07)

Вы наконец сможете уделить внимание себе и своим потребностям. Это коснется как профессиональной, так и личной сферы жизни. Сейчас вы практически всегда сумеете удерживать контроль над ситуацией и получите полную свободу действий. Чтобы суметь выполнить то, что вы наметили на ближайшее время, можно прибегнуть к помощи друзей или коллег. В этот период могут завязываться новые знакомства, некоторые из которых окажутся весьма неординарными.

Благоприятные дни: 4, 7, 13, 25, 27 июля.

Лев (24.07−23.08)

Вы потратили в последнее время слишком много энергии, и вам просто необходимо ее пополнение. Поэтому держите курс на отдых и возьмите в компанию приятных вам людей.

Благоприятные дни: 1,5, 9, 14, 19, 24, 28 июля.

Дева (24.08−23.09)

Многие Девы начнут в этом месяце строить планы на будущее, запускать новые проекты, искать спонсоров.

Ничего не бойтесь.

Важно, чтобы за вашей спиной находилась надежная команда, готовая вас поддержать.

Благоприятные дни: 2, 10, 17, 29, 30 июля.

Весы (24.09−23.10)

Чтобы добиться успеха, выберите самое важное для вас дела и посвятите все свое время его выполнению, забыв про отдых. В этом случае вы сможете не только существенно поправить свое материальное положение, но и сделать большой шаг вверх по карьерной лестнице. Звезды сейчас полностью на вашей стороне.

Благоприятные дни: 5, 14, 18, 22 июля.

Скорпион (24.10−22.11)

В личной жизни могут произойти существенные перемены, возможно примирение с бывшим партнером и новый медовый месяц. В целом удачное время для начала отношения и создания семьи.

Благоприятные дни: 1, 5, 10, 21, 23 июля.

Стрелец (23.11−21.12)

Не взваливайте на себя слишком много дел, иначе ни одно из них не будет качественно доведено до конца. В работе успех ждет в областях, связанных с психологией, тренингами, инвестициями.

В собственный бизнес удастся привлечь деньги «со стороны», необходимые для развития.

Благоприятные дни: 1, 5, 9, 13, 18, 23, 28 июля.

Козерог (22.12−20.01)

Деловые поездки будут удачными, путешествия – приятными и полными впечатления, в отношениях с любимым человеком царит идиллия. Очень хороший для вас месяц, который заставит вас забыть о недавних неприятностях и откроет новые пути в профессиональной сфере.

Благоприятные дни: 1, 15, 16, 25, 30 июля.

Водолей (21.01−19.02)

Вероятна важная сделка, при ее заключении внимательно проверяйте все документы. Те, кто занят новым делом, получат первые положительные результаты, причем не затрачивая на это больших усилий.

Благоприятные дни: 3, 5, 7, 15, 18, 19, 23, 24, 26 июля.

Рыбы (20.02−20.03)

Вы сумеете в полной мер раскрыть свои таланты и зарекомендовать себя с лучшей стороны, заключив несколько перспективных контактов с клиентами или доведя до успешного завершения крупный проект. Постарайтесь рассчитывать на собственные средства и не залезать в долги.

Благоприятные дни: 2, 10, 12, 17, 21, 25, 29, 31 июля.