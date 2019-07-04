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Сделаем это по-быстрому

Сделаем это по-быстрому

Четыре часа на маникюре – это не фантазии, а суровая реальность, если хочешь сделать на ногтях что-то особенное. Ну а если времени мало, но однотонными ногтями довольствоваться не хочется? На помощь приходят быстрые техники дизайна, о которых рассказывает Виктория Попова, креативный директор студии маникюра.

Виктория Попова.

Быстрые техники позволяют сделать стильный маникюр быстро, и он будет таким же эффектным и качественным, как если бы вы просидели у мастера несколько часов. Это отличное решение для тех, кто всегда спешит – для активной молодежи, молодых мамочек, офисных работников, бизнес-леди. Если времени мало, выбирайте стемпинг, стикеры, пайетки и их комбинации.

Стемпинг

Эта техника позволяет создавать узоры на ногтях при помощи специальных штампов. Узоры получаются аккуратными, без долгой прорисовки, линии – идеально ровными и одинаковыми на всех ноготках. А длительность процесса создания дизайна на ногтях с помощью стемпинга измеряется не часами – минутами.

Стикеры 

Еще одна хорошая альтернатива дизайнерскому нейл-арту, которую можно смело использовать в условиях нехватки времени.

Выбор наклеек сейчас огромен – на самые разные темы, сезоны, праздники, с мультяшными героями, цветочными мотивами, всевозможными орнаментами.

Пайетки

Они создают ощущение праздника, который всегда с тобой. Их можно разместить хаотично или выложить из них узор – выбор за вами.

Главное, что эта техника для опытного мастера не представляет сложности и не задержит вас на маникюре надолго.

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Автор: Екатерина Белова, сегодня, в 10:00 0
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