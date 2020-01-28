Теплый уход за кожей рук

Сухая кожа, трещинки, шелушение – осенью кожа рук страдает, ведь они открыты всем ветрам и холодам. Какие процедуры и косметика преобразят ваши ручки в этом сезоне, рассказывает Виктория Попова, креативный директор студии маникюра.

Виктория Попова.

Крем для рук Clearance

Этот эффективный крем для рук содержит защитные фильтры, осветляющие экстракты и компоненты, успокаивающие и омолаживающие кожу рук. Его формула уникальна: она не содержит парафина, лаурилсульфата натрия (SLS) и минерального масла. Используйте его дважды в день или, как минимум, перед выходом на улицу, и кожа рук останется мягкой, нежной и будет надежно защищена от непогоды.

Горячий парафин

Осенью, с наступлением холодов, очень популярной становится парафиновая ванночка – процедура, при которой руки или ноги погружаются в теплый парафин. Не только полезно, но и приятно!

Горячий парафин безопасен благодаря низкой теплопроводности: он лишь понемногу отдает тепло и поэтому не обжигает.

Температура кожи под парафином поднимается на 1-2 градуса, верхний слой cтановится мягче, поры открываются.

В результате теплового эффекта от парафина из кожи выводятся токсины, что благотворно влияет на здоровье рук, их подвижность. И для кожи есть очевидная польза: при охлаждении парафин сжимается, за счет чего кожа разглаживается и изчезают мелкие морщинки.

Горячий парафин подходит не всем. Его нежелательно использовать при каких-либо кожных заболеваниях, при наличии новообразований, а также если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Холодный парафин

Холодный парафин не растапливается в специальной ванночке. Специальный крем согревает руки с помощью температуры тела и поэтому не имеет вышеперечисленных противопоказаний.

Максимальный эффект от процедуры можно получить, используя профессиональную косметику. В специальном наборе для холодной парафинотерапии ключевым средством является крем-парафин. Он хорошо увлажняет и смягчает, возвращает эластичность и упругость кожи и имеет приятный запах.

Масло для кутикулы

Это средство используется для увлажнения и укрепления ногтей и кутикулы. В его состав входят эфирные масла и натуральные компоненты, которые помогают справиться с многочисленными проблемами, в том числе сухостью кожи, трещинами на ногтях.

Для мобильных и вечно занятых девушек придумано масло-карандаш. Его удобно носить с собой в сумочке или держать под рукой в автомобиле.

Благодаря дозатору оно не протекает, тем самым не создает неудобств, как, например, масло с пипеткой.