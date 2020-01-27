Место силы: Доминикана

Для каждого есть места силы. И само место силы выбирает человека. В то время как человек ищет место силы сам. Место силы – это Учитель. Когда ты готов, оно найдёт тебя само. Для Марии Меденко местом силы стала невероятная страна в карибском бассейне – Доминиканская Республика.

Доминиканцы. Однажды побывав в этой стране, ты уверен, что это добрые и веселые люди, живущие размеренной жизнью. Так какие они, люди прекрасной страны?

Медлительные. «Маньяна» (завтра) и «транкила» (спокойствие) – это два слова, которые здесь вы будете слышать часто.

Любвеобильные. Сегодня я люблю тебя. Завтра я люблю другую, но и тебя тоже. Ну а послезавтра – снова тебя, да так сильно, что в груди все сжимает. Любые сериальные страсти – детский лепет по сравнению со страстями островитян.

Музыкальные. Доминиканцы – очень музыкальный народ. Все, от мала до велика, прекрасно танцуют, и кажется, что знают слова всех своих песен наизусть. Обычное явление, когда посреди супермаркета кто-то начинает петь во весь голос, и соседи по кассе или рабочие магазина подпевают и пританцовывают в такт.

Шумные. Доминиканцы очень громко и звонко разговаривают. Эмоции зашкаливают, и кажется, что они бесконечно выясняют отношения и кричат. Но к этому быстро привыкаешь.

Доминиканцы очень гостеприимный и добродушный народ. Они знают толк в веселье и отдыхе.

Если ты был в Доминиканской Республике в пакетном туре по системе «все включено» и съездил на пару популярных экскурсий, – это значит, ты не видел всех красот этой яркой страны. В Доминикане 12 климатических зон. Хочешь в пустыню? Поехали. Хочешь красивую альпийскую осень? Спроси меня, где она и когда. Не веришь, что растут березы? Поверь. Пляжи – с белым, чёрным, жёлтым песком.

С галькой, камнями и скалами, абсолютно скрытые в джунглях. С волнами и без. Невероятно красивые, с впадающими в океан реками. Мертвые каменистые земли, колючки и кактусы Бараоны, красные земли Педерналиса, бесконечный белый пляж Бухты Орлов и невероятный цвет Карибского моря, режущий глаза!

А хочешь, мы наденем шапку и пуховик и будем встречать рассвет на самом высоком пике на Карибах? А уже через час мы будем изнывать от жары в соседнем регионе? Легко! Озеро с соленой водой почти на границе с Гаити, в котором живут крокодилы? Пакуй чемоданы. На этом озере и туристов практически не было.

Огромное количество подводных пещер для дайвинга. Розовое соляное озеро, фламинго, кладки морских черепах, кедры. Кофе, лучшие в мире сигары и ром, плантации какао, натуральная косметика. Джунгли и потрясающие национальные парки, мангровые заросли, шикарные отели и огромное количество экопоселений, самые старые колониальные постройки, водопады и лагуны с кристально чистой бирюзовой водой. Ритмы сальсы, бачаты, меренге, реггетона, море цветов и клубники констансы, полеты на парапланах. Колоритные бабули и дедули, потягивающие ром, приплясывающие под музыку или играющие в карты.

В июне ты можешь попробовать более 100 видов манго на фестивале этого фрукта. Цена за мешок – всего один доллар. А в феврале можешь увидеть китов.

К сожалению для туристов и к счастью для тех, кто готов путешествовать дикарем, экскурсий во многие эти места нет. В некоторые из них нельзя добраться самостоятельно.

Но есть ещё множество живописных и уникальных мест, где не ступала нога инстаграмщиков, которые ещё не успели заполнить самые козырные локации.

Очень жаркая, очень яркая, божественно красивая, улыбчивая, громкая и музыкальная! Как говорится, bienvenidos a mi casa, amigos.

Хотите узнать больше? Пишите @mari_m_a, и я с радостью поделюсь.