Голая кухня: гордость или предубеждение?

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение» по роману Джейн Остин. Обиды и непонимание становятся для его героев препятствием на пути к счастью..

Как часто мы прощаем? Временами, в зависимости от ситуации, или это вошло в привычку – как чистить зубы? Что значит прощение? Стоит ли прощать? И самое важное, стоит ли, чтобы прощали нас?

Артемий Сафонов,

автор рубрики «Голая кухня».

Всемогущая Википедия дает толкование: «Прощение - отпущение вины, освобождение от заслуженного наказания». Да, конечно, понятие очень емкое, но… В те минуты, когда еле-еле сдерживаешь желание устроить атомную войну тому дивному существу, что выбило тебя из колеи своими словами или действиями, – тут не до заповедей Божьих.

Но когда точка кипения позади, возвращается здравый смысл и начинается разбор полетов. Они не всегда приводят к прощению: иногда бывает проще вычеркнуть этого человека из своей жизни, перекрыться, сбежать подальше, чтобы не видеть и не слышать его. Особенно неприятно, когда этого человека ты считал для себя близким и родным, делился с ним самыми сокровенными мыслями, чувствами, эмоциями, а он просто плюнул тебе в душу. Разве это можно простить?

Как ни странно, да! Мы почему-то придумываем странные оправдания для этих поступков, а самое интересное, зачем-то начинаем в них верить. Знакомо? О да, думаю каждый из нас с этим сталкивался. Спустя время история повторяется, и мы понимаем, как же глупо поступили.

Мы даем второй шанс – это самое нелепое, что могло придумать человечество. Я бы закончил это выражение так: «Второй шанс накосячить еще сильнее».

Допустим, когда вы в ресторане обнаруживаете в своем блюде волосы или насекомое, вы же не пытаетесь оправдать заведение, повара или случай. Вы просите убрать это с глаз долой и из счета, как можно скорее покидаете это место и скорее всего не вернетесь туда больше.

Почему в отношениях мы не поступаем так же? Слишком сильно идеализируем и эмоционально привязываемся? Но ведь мы прощаемся с неудачным блюдом, хотя на тот момент времени мы его ох как сильно желали и рассчитывали на него.

Конечно, прощать можно и нужно. Особенно когда причиной неприятного для вас события стало нелепое обстоятельство, а с человеком вам легко и приятно просто быть рядом, вы чувствуете его тепло и нежность. Это можно сравнить с чудесной брускеттой с лососем и гуакамоле.

Брускетта с семгой, гуакамоле и яйцом от Анны Алдошкиной,

шеф-повара кофейни Мr. Cup.

Теплая булочка, хрустящая снаружи, но мягкая внутри, сверху обильно покрытая пряным паштетом из гуакамоле и нежнейшим слабосолёным лососем. Откусив кусочек, начинаешь испытывать счастье и приятное порхание бабочек внутри…

Вот если такие чувства и ощущения приходят к вам, когда вас держат за руку и смотрят в глаза, – то да, тут можно простить всё. И скажу больше: простить надо.

Как говорилось в одном известном мультике, «дзинь бывает лишь раз».

Поверьте, если вы это чувствуете, – значит, это и есть ваш «дзинь». Берегите его и бережно храните.