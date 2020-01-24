Хюгге, кюри и кози

Все эти непонятные слова об одном – о создании вокруг себя атмосферы, в которой ты чувствуешь себя счастливым. Долгие зимние вечера – самое время читать уютные книги, окружив себя красивыми вещами, которые наполняют дом теплом и красотой.

«Хюгге», Мари Содерберг (16+)

В Дании уровень счастья – самый высокий в мире. А всё потому, что у датчан есть своя жизненная философия – хюгге, умение видеть волшебство в обыкновенном. Чтобы написать эту книгу, автор отправилась в путешествие по всей Дании, чтобы узнать у простых датчан, что для них значит хюгге и как они создают уют хюгге в своей жизни.

«Дайте детям возможность слоняться без дела. Вы планируете досуг из лучших побуждений, но детям очень важно просто послоняться по дому в тапочках, прежде чем их потащат в зоопарк, кино и прочие интересные места. «Слоняться» – то есть побродить без цели, расслабиться и понять, что иногда достаточно надеть домашние тапочки, чтобы всем стало хюгге».

Свеча с ароматом японской гардении, 2800 руб.

«Coorie», Габриэлла Бенетт (18+)

В Шотландии вы понимаете, что попали в хорошую компанию, когда друг или родственник похлопывает ладонью по крохотному пятачку на диване: мол, давай, устраивайся рядом – прикюрись. Кюри – это шотландское искусство находить комфорт, благополучие и энергию в природных ландшафтах и интерьерах.

«Слово «кюри» давно стало синонимом понятия «ласково прижаться к любимому человеку», но лишь недавно оно вошло в повседневную речь как способ описания некой картины, сцены, места. Теплая и успокаивающая обстановка – такая как уютная комната, освещенная потрескивающим огнем в камине и дающая укрытие от завывающего ветра и почти горизонтального ливня снаружи».

Спрей для тела и белья на основе натуральных масел с ароматом граната, 3000 руб.

«Cozy», Изабель Гиллис (16+)

Слово «уют» может ассоциироваться с горячим шоколадом, потрескиванием огня в камине, хлопьями снега за окном — с осязаемым волшебством. Но как насчет того, чтобы научиться чувствовать себя как дома независимо от того, где вы находитесь? Книга «Cozy» учит делать комфортной неудобную ситуацию. Автор обещает, что вы полюбите поездки в общественном транспорте, научитесь не нервничать в очередях и сможете улыбаться, гуляя ночью под дождем с непослушной собакой. А еще в ней есть советы по украшению дома и даже кулинарные рецепты.

«Так бывает: внутреннего тепла, силы и стойкости не хватает на преодоление всех препятствий, которые ждут нас на жизненном пути. Но если мы научимся использовать свои внутренние ресурсы, то сможем задействовать и то, что снаружи, и каждый день обращать препятствия в свою пользу, увеличивая собственные шансы на счастье, а порой – и просто на выживание».

Диффузор с древесным ароматом, муранское стекло, 5200 руб.