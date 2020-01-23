Часы – это так красиво!

Тот, кто научился ценить время, разгадал секрет успеха: ты не упустишь ни одного мгновения, если хочешь многое сделать, увидеть, почувствовать.

Вот почему в гардеробе человека, день которого расписан по минутам, обязательно есть часы. Разные — от элегантной классики до смелых форм и оттенков — они помогают следить за временем, беречь его и подчеркивают разные оттенки вашего стиля и настроения.

В нашем фотопроекте известные люди Тулы дополнили свои образы стильными часами. Смотрим на красоту в галерее!