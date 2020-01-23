блоги
блоги
Регистрация
Модный город
Часы – это так красиво!

Часы – это так красиво!

Тот, кто научился ценить время, разгадал секрет успеха: ты не упустишь ни одного мгновения, если хочешь многое сделать, увидеть, почувствовать.

Вот почему в гардеробе человека, день которого расписан по минутам, обязательно есть часы. Разные — от элегантной классики до смелых форм и оттенков — они помогают следить за временем, беречь его и подчеркивают разные оттенки вашего стиля и настроения.

В нашем фотопроекте известные люди Тулы дополнили свои образы стильными часами. Смотрим на красоту в галерее!

 

Галерея
Манучар Пипия, часы EDOX., Фото: 1
Мария Селявина, часы TISSOT., Фото: 2
Дина Пучкова, часы RADO., Фото: 3
Юлия Пучкова, часы HAMILTON., Фото: 4
Григорий Сергеев, часы RADO., Фото: 5
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 10:00 0
Правила стиля: гардероб Анастасии Петрухиной
Правила стиля: гардероб Анастасии Петрухиной
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.