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Какой аромат вам подходит? Выбираем духи по гороскопу

Какой аромат вам подходит? Выбираем духи по гороскопу

Не только мужа и работу, но и парфюм лучше выбирать, ориентируясь
на гороскоп. Подходящий вам по звёздам аромат удвоит ваши сильные качества, сгладит ваши «острые углы», а его ноты будут поднимать вам настроение. Если вы любите селективную парфюмерию, посмотрите, что советует вам гороскоп.

Овен

Решительные и целеустремленные Овны оценят статусный аромат с доминирующими нотами дерева и кожи Bois et Cuir французского бренда Vertus.

Телец

Волнующий Arsenic Osman, LM Parfums – воплощение настойчивого характера Тельцов. «Инъекция счастья» врывается в вашу жизнь нотами дурманящего османтуса, шоколада и корицы.

Близнецы

Общительные и такие разные Близнецы раскрываются для окружающих постепенно, словно аромат Fleur Narcotique, Ex Nihilo.

Рак

Вся чувственность натуры Рака выражена в аромате Captive, Brecourt с аккордами миндаля, жасмина, цветка апельсина и пачули.

Лев

Властный аромат лидера, демонстрирующий характер обладателя нотами грейпфрута, чёрного чая, кедра, кожи, пачули, чёрного перца, корицы и кардамона, – Monarch, Boadicea.

Дева

Прекрасные представительницы знака Дева олицетворяют идеал. Все прекрасно и в аромате Delina, Parfums de Marly, с нотами чёрной смородины, пиона, личи и белого мускуса.

Весы

Тонко организованные Весы ценят красоту. Идеальная картина нот аромата
Jasmin Dentelle воодушевляет и остаётся в памяти.

Скорпион

Независимости и страстному характеру Cкорпиона идеально соответствует новинка от бренда Christian Richard Black Heroin с древесно-алкогольными нотами.

Стрелец

Искренние и решительные Стрельцы оценят эффектный Psychedelic Love, Initio Parfums, с нотами соблазнительного ингредиента гедион, иланг-иланга и сандала.

Козерог

Дисциплинированным Козерогам необходима порой одна спичка, чтобы разжечь пожар внутри! Ultimate Seduction, LM Parfums, – тот самый огонёк.

Водолей

Жизнерадостному и душевному Водолею подходит свежий ветерок с востока от французского бренда Vertus.

Рыбы

Мечтательным Рыбам по вкусу тонкие ароматы с аккордами ириса, бергамота, белой замши, османтуса, как в Radical Iris, LM Parfums.

Благодарим за помощь в подготовке материала бутик Atelier des Parfums.
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Екатерина Белова
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