Какой аромат вам подходит? Выбираем духи по гороскопу
Не только мужа и работу, но и парфюм лучше выбирать, ориентируясь
на гороскоп. Подходящий вам по звёздам аромат удвоит ваши сильные качества, сгладит ваши «острые углы», а его ноты будут поднимать вам настроение. Если вы любите селективную парфюмерию, посмотрите, что советует вам гороскоп.
Овен
Решительные и целеустремленные Овны оценят статусный аромат с доминирующими нотами дерева и кожи Bois et Cuir французского бренда Vertus.
Телец
Волнующий Arsenic Osman, LM Parfums – воплощение настойчивого характера Тельцов. «Инъекция счастья» врывается в вашу жизнь нотами дурманящего османтуса, шоколада и корицы.
Близнецы
Общительные и такие разные Близнецы раскрываются для окружающих постепенно, словно аромат Fleur Narcotique, Ex Nihilo.
Рак
Вся чувственность натуры Рака выражена в аромате Captive, Brecourt с аккордами миндаля, жасмина, цветка апельсина и пачули.
Лев
Властный аромат лидера, демонстрирующий характер обладателя нотами грейпфрута, чёрного чая, кедра, кожи, пачули, чёрного перца, корицы и кардамона, – Monarch, Boadicea.
Дева
Прекрасные представительницы знака Дева олицетворяют идеал. Все прекрасно и в аромате Delina, Parfums de Marly, с нотами чёрной смородины, пиона, личи и белого мускуса.
Весы
Тонко организованные Весы ценят красоту. Идеальная картина нот аромата
Jasmin Dentelle воодушевляет и остаётся в памяти.
Скорпион
Независимости и страстному характеру Cкорпиона идеально соответствует новинка от бренда Christian Richard Black Heroin с древесно-алкогольными нотами.
Стрелец
Искренние и решительные Стрельцы оценят эффектный Psychedelic Love, Initio Parfums, с нотами соблазнительного ингредиента гедион, иланг-иланга и сандала.
Козерог
Дисциплинированным Козерогам необходима порой одна спичка, чтобы разжечь пожар внутри! Ultimate Seduction, LM Parfums, – тот самый огонёк.
Водолей
Жизнерадостному и душевному Водолею подходит свежий ветерок с востока от французского бренда Vertus.
Рыбы
Мечтательным Рыбам по вкусу тонкие ароматы с аккордами ириса, бергамота, белой замши, османтуса, как в Radical Iris, LM Parfums.