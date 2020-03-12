4 способа найти свою нишу в бизнесе

«Если вас нужно мотивировать, вам нечего делать в бизнесе!» — сказал Кто-то Великий. Ресторатор Денис Викторов (бар «Юность», Пицца бар&гриль

«Дружба») рассказывает о своем опыте первого бизнеса и о том, с чего его нужно начинать.

Мне 17 лет. Я стою посреди рыночной палатки, из которой крутые бритоголовые дядьки выносят мой товар, аппаратуру, личные вещи.

Весь мой первый «бизнес», в который я вложил год жизни и все сбережения, уместился в багажнике чужого Prado. Выносят за долги. И вроде бы всё логично. Но очень обидно.

Я провожаю взглядом внедорожник и судорожно соображаю, что в очередной раз наплести хозяйке квартиры, чтобы получить еще раз рассрочку по оплате жилья. Дверь палатки распахивается, на пороге возникает фигура сборщика аренды.

— Я смотрю, у тебя клиенты богатые, на крутых машинах… Так что у нас с арендой за этот месяц?

— Всё прекрасно! — отвечаю я. И пытаюсь понять по его настроению, возьмет ли он залог в виде отцовских часов. Самой большой ценности для меня.

…Сегодня я управляю командами нескольких предприятий общественного питания, владею или имею долю в бизнесах других направлений, от мебели до столярного производства, но до сих вспоминаю эту историю, которая преподнесла мне первые уроки предпринимательства.

Первый бизнес. Сегодня меня часто спрашивают… ох уж эти штампы Instagram. Но ведь спрашивают же! И вопросы чаще всего о том, как найти свою нишу в бизнесе. А вернее, как и с чего начать?

«Вот моя соседка печет торты. Бросила работу. И очень рада. Зарабатывает для семьи хорошие деньги, уже и свекровь привлекла. Планирует расширять производство. А я всё в офис хожу с девяти до шести. Еле до дивана и обратно. Как-то можете меня мотивировать? Как вдохновиться на своё дело? Как поверить в себя как предпринимателя?»

И тут у меня сразу к вопрошающим встречный вопрос: а зачем вам это? Действительно, если человек просит найти ему мотивирующие составляющие в его собственном деле — ну, согласитесь, это странно. Любое дело — само по себе мотивация. И если им заниматься, ожидая вдохновения извне, какое-то время, может, и проработаешь. Но уж точно до успеха вряд ли доберешься. Дело — интересное, прибыльное, актуальное для рынка товаров или услуг — само по себе вдохновение. Поверьте, если вы выбрали то, что вас не только кормит и содержит вашу семью, но еще и будоражит ваше воображение — это большая удача.

В общем, первое, что я бы посоветовал усвоить каждому, кто думает об открытии своего дела, это быть поглощённым. Всецело в дело! И тогда ни одной мысли, а где мне найти вдохновение на то, что я делаю, не возникнет. Оно просто будет по умолчанию. Потому что в предпринимательстве всё так же органично, как в природе.

Бьётся же наше сердце без дополнительной мотивации, типа, ты сможешь, давай, у тебя получится, да? Так и бизнес.

Еще один вопрос: как определить направление для своего бизнеса? Так называемую нишу. Действительно, зачастую именно от выбранной ниши зависит успех того или иного дела. Так как же найти свою?

За свой 14-летний стаж предпринимательства я определил для себя несколько полезных критериев поиска. Выбирай там, где:

1. Ты хорош

Вот так просто. На самом деле, лучше делать то, что забирает у нас мало времени и дает нам при этом максимальную прибыль. И это действительно так. Поищите проект «Легенды и мистика Самары» и увидите, как можно превратить собственный интерес к городу в бизнес с доходностью в полмиллиона.

2. Есть потребность в чём-либо

Занимай ту нишу производства или оказания услуги, что мало насыщена или не занята. Спрос есть, а предложений мало! Так, например, был создан онлайн-сервис по поиску психологов «Alter».

3. Есть потребность в тебе

Да-да. Масса людей: прекрасных мастеров, производителей, сервисов могут нуждаться именно в твоих талантах и знаниях. Посмотрите на пример создателя AliExpress, объединившего миллионы продавцов.

4. Еще ничего не придумано

Бывает, мы относимся к своим идеям как к бредовым. И на этапе первичного анализа отсекаем все, как нам кажется, нежизнеспособные идеи. Уверяю вас, среди них есть абсолютно успешные, просто наш мозг, привыкший к обыденному, воспринимает новизну как что-то опасное, а значит, не подходящее к внедрению в жизнь. Но в том-то и секрет, что рынок ждет таких идей! Так дадим же их ему!

Всецело в дело - моя личная антимотивирующая установка. Успешных будоражащих вам проектов! Ваш Денис Викторов.

P. S. Отцовские часы остались со мной.