Фотопроект «Мамы и дети»: Полина Костюкова и Платон

Не сравнивать с другими, позволять идти своей дорогой, понимать и безусловно принимать своих детей – известные тульские мамы поделились такими непростыми, но важными правилами воспитания. Первые герои нашего фотопроекта — Полина Костюкова (@kostyukova.polina), учредитель аптеки «Скорая помощь», и сын Платон.

— Я никогда не сравниваю своего ребенка с другими детьми, не примеряю к нему никакие стандарты, — говорит Полина. — У кого-то дети в полгода начинают ходить, а в два читать – ну и что? У каждого ребенка развитие идет индивидуально, его не нужно форсировать принудительно. Нет еще ни одного первоклашки, который не умел бы сам кушать или одеваться. Всему свое время.

У нас с Платоном очень дружеские отношения, и мы умеем договариваться. Нужно учитывать и тот факт, что наши дети – это уже совсем другое поколение, и многие правила и запреты, которые были в нашем детстве, сейчас уже устарели. Я вполне могу разрешить сыну поиграть в телефон или в айпад, но он заранее знает, что это будет только при хорошем поведении, и реагирует на отказ без слез и истерик.

Есть четко установленные правила, с которыми он согласен, поэтому никаких обид не возникает.

Я достаточно многое разрешаю сыну для его возраста. Но не разрешаю грубить старшим и перебивать их. Уважение к людям – это часть как воспитания в целом, так и подготовки к школе.

Считаю недопустимым рукоприкладство и неуважение к ребенку. Если ты родитель – это не значит, что тебе все дозволено. Если ты хочешь, чтобы ребенок уважал тебя – уважай его.

У нас с Платоном принято извиняться друг перед другом, если мы не правы. И я не считаю зазорным перед ним извиниться.

Главные принципы воспитания для меня – быть на одном уровне с ребенком, не ставить свои интересы выше его, пытаться его понять. Последнее проще всего сделать, если поставить себя на место ребенка, вспомнить себя в детстве. Тогда многие вещи осознаешь лучше.