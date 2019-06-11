В Туле вручили «Императорскую корону России»

В нашем городе впервые прошел конкурс красоты, грации и талантов «Императорская корона Тулы» под эгидой Всероссийского конкурса «Императорская корона России», который стартовал в Москве и Санкт-Петербурге. Это событие собрало нереальное количество звезд!

За императорскую корону боролись 14 тулячек. Каждая – и красавица, и умница: бизнес-леди, танцовщицы, победительницы мировых конкурсов, музыканты. Ведь «Императорскую корону» вручают не только за внешние данные, но и за творческие способности, активную жизненную позицию и внутренние качества.

Выступление Ситоры Жураевой на конкурсе талантов.

Участниц оценивало звездное жюри: суперзвезда Сергей Зверев, пародист Александр Песков, шоумен Дмитрий Писарев, сексолог Елена Перелыгина, «Мисс Вселенная» Кристина Мищенко, актриса Анна Калашникова, шоумен Алексей Куличков, президент конкурса «Императорская корона России» Юлия Желвакова, певица Татьяна Морозова и другие.

Алексей Куличков (слева), Александр Песков (второй справа) и другие гости конкурса.

Телезвезда Дана Борисова.

Вечер сопровождался грандиозным гала-концертом, в котором приняли участие Артур Бэст, Александр Песков, певица Малина, Ив Набиев, Антон Зацепин, Владимир Брилёв, Михаил Филатов, Татьяна Морозова, Анна Калашникова, Дмитрий Писарев, Наталья Буйницкая, Майкл Як, Илья Викторов, кавер-группа #100ЛИЦА. Завершило конкурс выступление Сергея Зверева.

Певец, выпускник «Фабрики звезд» Антон Зацепин.

Помните его «Книжки о любви»?

«Императорскую корону Тулы» из рук Сергея Зверева получила Мария Вой­тенко – успешная бизнес-леди, счастливая жена и мама. Мария и другие участницы теперь будут представлять Тулу на российских конкурсах и благотворительных мероприятиях.

Сергей Зверев и победительница конкурса Мария Войтенко

(слева в красном).

Все собранные в ходе вечера средства будут направлены в Тульский областной специализированный дом ребенка №1.

Подробности конкурса - в нашей галерее. Фото Екатерины Заверняевой.